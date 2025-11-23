सागर ढकालको क्षेत्रमा २०७९ का रास्वपा उम्मेदवारले पार्टी छाडे

१८ फागुन, गुल्मी । गुल्मी-१ मा २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका दामोदर भण्डारीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) परित्याग गरेका छन् । भण्डारीले सोमबार पार्टीको साधारण सदस्यसहित सम्पूर्ण जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएको औपचारिक घोषणा गरेका छन् ।
भण्डारीले जारी गरेको वक्तव्यमा पार्टीको उम्मेदवार छनोट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै योगदान, त्याग र इमानदारीभन्दा पहुँच र प्रभावलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन् । उनले प्रक्रियाविहीन र अपारदर्शी ढङ्गबाट उम्मेदवार चयन गरिएको उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टीले बोलेका मूल्य, विधि र राजनीतिक नैतिकतासँग गम्भीर रूपमा बाझिएको भण्डारीको आरोप छ ।
२०७९ को निर्वाचनमा उनले एक हजार ८८२ मत प्राप्त गरेका थिए । सो निर्वाचनमा गुल्मी-१ बाट रास्वपाले समानुपातिकतर्फ आठ हजार ११६ मत प्राप्त गरेको थियो ।
यो क्षेत्रमा यसपटक रास्वपाले सागर ढकाललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
