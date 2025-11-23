अमेरिकाले मध्यपूर्वमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई भन्यो– सक्दो चाँडो बाहिरिनू

१९ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकाले मध्यपूर्वका देशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई सक्दो चाँडो बाहिरिन आग्रह गरेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले आक्रमणको खतराका कारण मध्यपूर्वका देशहरू छोड्न आफ्ना नागरिकलाई आग्रह गरेको हो ।
ती देशहरूमा बहराइन, मिस्र, इरान, इराक, इजरायल, वेस्ट बैंक, गाजा, जोर्डन, कुवेत, लेबनान, ओमन, कतार, साउदी अरब, सीरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स र यमन समावेश छन् ।
इरान मध्यपूर्वका देशहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य बेसमाथि आक्रमण गरिरहेका बेला अमेरिकी विदेश मन्त्रालयकातर्फबाट पछिल्लो बयान आएको हो ।
इजरायल र अमेरिकाले शनिवारदेखि इरानमाथि हमला सुरू गरेका थिए । आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीको मृत्यु भएको छ । त्यसपछि इरानले पनि इजरायल र अमेरिकाका सैन्य बेसक्याम्प रहेका खाडी मुलुकमाथि हमला जारी राखेको छ ।
साउदी अरबको रियादस्थित अमेरिकी दूतावासमा ड्रोन आक्रमण भएको छ । दूतावासको भवनमा दुईवटा ड्रोनबाट आक्रमण भएको साउदीको रक्षा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।
