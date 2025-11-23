+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

मेटलाइफका ग्राहकलाई वात्सल्यमा आईभीएफ गराउँदा विशेष छुट

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १३:२२

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • वात्सल्य नेचुरल आईभीएफ र मेटलाइफ नेपालबीच प्रजनन् र आईभीएफ सेवामा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ।
  • मेटलाइफका बीमा ग्राहक र परिवारले डिजिटल लाइफ कार्डमार्फत १५ प्रतिशतसम्म छुट र २० हजार रुपैयाँसम्मको विशेष छुट पाउनेछन्।
  • वात्सल्यले नयाँ लेजर ह्याचिङ प्रविधि सञ्चालनमा ल्याएर आईभीएफ सफलता दर बढाउने प्रयास गरिरहेको छ।

१९ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न किसिमका प्रजनन् र आईभीएफ सेवा प्रदान गर्दै आएको वात्सल्य नेचुरल आईभीएफ र मेटलाइफ नेपालबीच विशेष सम्झौता भएको छ ।

प्रजनन् तथा आईभीएफ सेवामा विशेष छुट प्रदान गर्ने उद्देश्यले भएको यस सम्झौताअन्तर्गत, मेटलाइफका बीमा ग्राहक र उनीहरूका एकाघरका परिवार सदस्यहरूले ‘वन बाई’ मेटलाइफ एपमा रहेको ‘डिजिटल लाइफ कार्ड मार्फत वात्सल्यका सेवाहरूमा आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

यस साझेदारीपश्चात् ग्राहकले प्रमुख डायग्नोस्टिक परीक्षणहरूमा १५ प्रतिशत छुट, सम्पूर्ण आईभीएफ प्याकेजहरूमा एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँको विशेष छुट र अन्य प्रजनन् स्वास्थ्य सेवामा १५ प्रतिशतसम्म छुटको लाभ उठाउन सक्नेछन्।

‘यस पहलको मुख्य उद्देश्य प्रजनन् उपचारलाई अझ पहुँचयोग्य, किफायती र पूर्ण रूपमा गोप्य बनाउनु हो’ वात्सल्यले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । उपचारको बढ्दो लागत, समाजमा रहेको संकोच र जनचेतनाको कमी जस्ता बाधाहरूलाई सम्बोधन गर्न यसले मद्दत पुग्ने कम्पनीको भनाइ छ ।

वात्सल्य आईभीएफका मार्केटिङ हेड नविन बिष्टले भने ‘यस सहकार्यले सन्तान प्राप्तिको पर्खाइमा रहेका दम्पतीहरूलाई उत्कृष्ट उपचारसँग जोड्दै आर्थिक रूपमा समेत ठूलो राहत प्रदान गर्नेछ।’

विश्वस्तरीय प्रजनन् सेवालाई आम मानिसको पहुँचमा पुर्‍याउने प्रयासमा यो सम्झौता एउटा महत्त्वपूर्ण कदम रहेको उनले बताए ।

साथै, भ्रूण प्रत्यारोपणलाई थप प्रभावकारी बनाई आईभीएफको सफलता दर बढाउन क्लिनिकले भर्खरै मात्र अत्याधुनिक ‘लेजर ह्याचिङु’ प्रविधि समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ। वात्सल्यले नेपालका प्रमुख ८ सहरहरूबाट आफ्नो गुणस्तरीय प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा तथा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।

 

वात्सल्य आईभीएफ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कञ्चनपुरमा एक जना निर्वाचन प्रहरीको मृत्यु   

कञ्चनपुरमा एक जना निर्वाचन प्रहरीको मृत्यु   
‘आबाट आमा’ बन्यो २०८२ सालमा दोस्रो धेरै कमाउने नेपाली फिल्म

‘आबाट आमा’ बन्यो २०८२ सालमा दोस्रो धेरै कमाउने नेपाली फिल्म
निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि गरेको आरोपमा १४२ जना पक्राउ

निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधि गरेको आरोपमा १४२ जना पक्राउ
निर्वाचन आयोगको निगरानीमा सामाजिक सञ्जाल, दुरुपयोग गरे सजायको भागिदार हुनुपर्ने

निर्वाचन आयोगको निगरानीमा सामाजिक सञ्जाल, दुरुपयोग गरे सजायको भागिदार हुनुपर्ने
भक्तपुरको भुम्डोलबाट इन्सास राइफल र गोलीसहित एक जना पक्राउ

भक्तपुरको भुम्डोलबाट इन्सास राइफल र गोलीसहित एक जना पक्राउ
परेवा : प्राचीन म्यासेन्जरदेखि शान्तिको प्रतीकसम्म

परेवा : प्राचीन म्यासेन्जरदेखि शान्तिको प्रतीकसम्म

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित