‘आबाट आमा’ बन्यो २०८२ सालमा दोस्रो धेरै कमाउने नेपाली फिल्म

काठमाडौं । चन्द्र पन्त निर्देशित ‘आबाट आमा’ २०८२ सालमा दोस्रो धेरै कमाउने नेपाली फिल्म बनेको छ । मंगलबार मध्यान्हसम्म यो फिल्मको कुल ग्रस कलेक्सन १२ करोड ३९ लाख ८९ हजार २३ रुपैयाँ छ ।
सोही अवधिसम्म यसका ४ लाख ६९ हजार ४१४ टिकट विक्री भएका छन् । यो फिल्मले अनमोल केसी स्टारर ‘जेरी अन टप’ को कमाइ (१२ करोड २६ लाख ६ हजार २४० नेरु ग्रस) लाई समेत उछिनेको छ ।
यति हुँदा पनि, ‘आबाट आमा’ अभिनेता पल शाहको करिअरमा धेरै कमाउने फिल्म चाहिँ बनिसकेको छैन । उनको अघिल्लो फिल्म ‘शत्रु गते’ ले १२ करोड ६५ लाख ८२ हजार १३५ रुपैयाँ ग्रस कमाएको थियो ।
मल्टिस्टारर फिल्म आबाट आमामा विपना थापा, प्रदीप रावत, सिम्रन पन्त, उषा उप्रेती, साइग्रेस पोखरेलको पनि अभिनय थियो । निर्माताले यो फिल्मको दोस्रो श्रृंखला निर्माणको घोषणा गरिसकेका छन् ।
२०८२ सालमा सर्वाधिक कमाउने नेपाली फिल्म चाहिँ ‘परान’ हो जसले १७ करोड ८४ लाख ४७ हजार ५७६ नेरु ग्रस कमाएको थियो । अर्को फिल्म ‘ऊनको स्विटर’ ले १० करोडको आँकडा पार गरेको छ ।
