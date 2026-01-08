फिल्म हेर्दाहेर्दै दर्शक बेहोस भएको भन्दै ‘आबाट आमा’ ले माग्यो माफी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । फिल्म ‘आबाट आमा’ ले दर्शकसँग माफी मागेको छ । एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फिल्मका निर्देशक तथा निर्माता चन्द्र पन्तले फिल्म हेर्दाहेर्दै दर्शकलाई मुस्किल भएको भन्दै माफी मागेका हुन् ।
कतिपय दर्शक फिल्म हेर्दाहेर्दै बेहोस भएको, कोही बिरामी भएको र धेरैलाई मानसिकरुपमा गाह्रो भएको निर्माताले बताएका छन् ।
निर्देशक पन्तका अनुसार, विराटनगर र युएईको दुबईका शोजमा दुईजना दर्शक बेहोस भएका थिए । दुबईको शोमा अन्तिम १५ मिनेटअघि ४५ वर्षिय दर्शक बेहोस भएपछि शो नै रोक्नुपरेको निर्देशक पन्तले बताए ।
‘हाम्रो उद्देश्य कसैलाई रुवाउने वा चोट पुर्याउने पक्कै थिएन । तर जब फिल्मको कथा जीवनको कथाजस्तो लाग्छ । तब मन थाम्न धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
फिल्म हेरेकोमा दर्शकलाई धन्यवाद तर, मन दुखाएको भन्दै निर्माताले माफी मागेका छन् । पन्त निर्देशित यो फिल्म अभिभावक र सन्तानबीचको मर्मस्पर्शी सम्बन्धको कथामा आधारित छ ।
पल शाह, प्रदीप रावत, विपना थापाको शीर्ष भूमिका रहेको फिल्ममा बाबुआमाको महत्व र गरिमालाई चित्रण गरिएको छ । यीबाहेक त्रिकोणात्मक प्रेम र विदेशिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थितीलाई समेत केलाइएको छ ।
