बक्सअफिस :

पल शाह स्टारर ‘आबाट आमा’ ले कति कमायो ?

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ २० गते १३:२८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • पल शाह स्टारर फिल्म 'आबाट आमा'ले १६ माघदेखि प्रदर्शनमा आएर १ करोड ८० लाख नेरु ग्रस कमाएको छ।
  • फिल्मले छोरा र अभिभावकबीचको सम्बन्ध, युवा विदेशिन बाध्यता र त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित छ।
  • दर्शकले फिल्मलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहेको र सामाजिक कथावस्तु प्रस्तुत गरेको बताइएको छ।

काठमाडौं । पल शाह स्टारर फिल्म ‘आबाट आमा’ ले घरेलु बक्सअफिसमा सन्तोषजनक कमाइ गरिरहेको देखिएको छ । फिल्म हेरिसकेपछि दर्शकले यसलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया पनि दिइरहेको देखिएको छ ।

चन्द्र पन्त निर्देशित यो सोसल ड्रामा फिल्म पारिवारिक कथावस्तुमा आधारित छ । खासगरि, छोरा र अभिभावकबीचको मर्मस्पर्शी सम्बन्धको कथा, युवा किन विदेशिन बाध्य हुन्छ र त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा फिल्म आधारित छ ।

वर्तमान नेपाली समाजको कथा पेश गर्ने यो फिल्ममा पलसहित प्रदीप रावत र विपना थापाको शीर्ष भूमिका छ । यस्तोमा, यो फिल्मले अहिलेसम्म कति कमायो भन्ने जान्न दर्शकलाई उत्सुकता हुने नै भयो ।

फिल्मले मंगलबार दिउँसो १ बजेसम्म चलचित्र विकास बोर्डअन्तर्गतको सिनेपाः बक्सअफिसमा १ करोड ८० लाख नेरु ग्रस कमाएको छ । यो फिल्म १६ माघ अर्थात गत शुक्रबारदेखि देशब्यापी प्रदर्शनमा आएको थियो ।

