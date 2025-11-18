‘आबाट आमा’ को प्रेसमिटमा पल, सिम्रन, उषा : पहिलो गीत रिलिज

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौँ । चन्द्र पन्त निर्देशित फिल्म ‘आबाट आमा’ को ‘सृष्टिकै पहिलो नाम’ गीत युट्युबमा रिलिज भएको छ ।
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै गीत रिलिज गरिएको हो । गीतमा विपना थापा, पल शाह, प्रदीप रावत, सिम्रन पन्त, उषा उप्रेती, साइग्रेस पोखरेल, गजित विष्टको अभिनय छ ।
परदेशिएको छोराको विलौना र आमाको मायालाई गीतमा दर्शाइएको छ । मार्मिक गीतमा शब्द तथा संगीत बाबुल गिरीको छ भने गायन रवि ओडको छ ।
गीत रिलिज कार्यक्रममा निर्देशक पन्तले यो फिल्म आफ्नो स्वप्न प्रोजेक्ट रहेको बताए । आर्या इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा फिल्म निर्माण भएको हो ।
लगानी कृष्णप्रसाद सुवेदी, ओमकार पन्त, प्रकाशजंग कुँवर, ध्रुवप्रसाद न्यौपाने र क्षितिज ढुंगानाले गरेका छन् । कार्यकारी निर्माता करणसिंह रसाइली छन् ।
‘आबाट आमा’ १६ माघदेखि प्रदर्शन तयारीमा छ ।
