यमन श्रेष्ठको स्वरमा ‘आबाट आमा’ को गीत ‘लैजा खबर ए हावा’ को नेवारी भर्सन

काठमाडौँ । आगामी माघ १६ गतेबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘आबाट आमा’ को ‘लैजा खबर ए हावा’ बोलको गीतको नेवारी भर्सन रिलिज भएको छ ।
नेवारी भर्सनको गीतमा यमन श्रेष्ठले स्वर दिएका छन् । युटुबमा अपलोड हुने बितिक्कै गीतले सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ ।
केहि दिनअघि रवि ओडले गाएको नेपाली संस्करणको ‘लैजा खबर ए हावा ’ लाई दर्शकले रुचाएका छन् । यमनले नेवारी भर्सनमा गाउँदा निकै खुसी लागेको बताए ।
बाबुल गिरीको शब्द संगीत रहेको यो गीतलाई नेवारी भाषामा कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले अनुवाद गरेका हुन् । निर्देशक चन्द्र पन्तले नेवारी भाषामा रेकर्ड गरिएको गीतलाई दर्शकले रुचाउनेमा आफू आशावादी सुनिएको बताए ।
आर्या इन्टरटेन्मेन्टको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको फिल्ममा विपना थापा, पल शाहसहित प्रदीप रावत, उषा उप्रेती, सिम्रन पन्त, साइग्रेस पोखरेल, गजित बिष्ट र बेगम नेपालीलगायत कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
