गृहमन्त्री अर्यालसहितको टोलीद्वारा ललितपुरका मतदान स्थल अनुगमन

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचनको तयारी र समग्र शान्ति सुरक्षा बुझ्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको उच्चअधिकारीको टोलीले ललितपुरको विभिन्न क्षेत्रको मतदान स्थलको अनुगमन तथा निरीक्षणमा गरेको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते १५:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको टोलीले ललितपुरका विभिन्न मतदान स्थलको अनुगमन गरी निर्वाचन तयारी र सुरक्षा अवस्था बुझ्नुभएको छ।
  • गृहमन्त्री अर्यालले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मतदातालाई मताधिकार प्रयोग गर्न आव्हान गर्नुभएको छ।
  • सरकारले निर्वाचन सुरक्षा र समग्र शान्ति सुरक्षा मजबुद र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न जिल्लामा स्थलगत अनुगमन र छलफल गरेको छ।

१९ फागुन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर निर्वाचनको तयारी र समग्र शान्ति सुरक्षा बुझ्न गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसहितको उच्चअधिकारीको टोलीले ललितपुरको विभिन्न क्षेत्रको मतदान स्थलको अनुगमन तथा निरीक्षणमा गरेको छ ।

गृहमन्त्री अर्याल, गृहमन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रवक्ता आनन्द काफ्लेसहित उच्चअधिकारीले मतदान स्थलको निरीक्षण गरेका हुन् ।

गृहमन्त्रीका निजी सचिव पर्शुराम पोखरेलका अनुसार निर्वाचन तयारी र सुरक्षा अवस्था बुझ्न उच्च अधिकारीको टोलीले आज ललितपुरका बुंमती, गोटिखेल, लेलेलगायत मतदान केन्द्रको स्थलगत अनुगमन गर्दैछ ।

निर्वाचन सुरक्षाको अनुगमन तथा समग्र निर्वाचनको वातावरणलाई ध्यान दिएर सम्बन्धित सुरक्षा निकाय र मतदान केन्द्रहरुको स्थलगत अनुगमन गरी सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिने कार्यक्रम रहेको छ ।

यसअघि आइतबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल लगायत उच्च अधिकारीको टोलीलिले बाँकेको नेपालगञ्ज हुँदै अछाम, बझाङ, बाजुरा र कैलालीको धनगढी पुगेर निर्वाचन तयारी र सुरक्षा व्यवस्थाबारे स्थलगत निरीक्षण तथा अनुगमन गरेको थियो ।

त्यसअवसरमा मन्त्री अर्यालले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्दै मतदाताहरुलाई ढुक्क भएर आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न आव्हान गरेका थिए ।

त्यसअघि फागुन १५ गते गृहमन्त्री अर्याल, कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसहितको उच्चअधिकारी टोलीले दोलखा, ओखलढुंगा, मोरङ, रौतहट र पर्षामा निर्वाचनको तयारी र शान्ति सुरक्षाबारे जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्लास्थित प्रमुख राजनीतिक दल, प्रमुख मतदान अधिकृत तथा अन्य सरोकारवालासँग छलफल र अन्तरक्रिया गरेको थियो ।

सरकारले स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचन सुरक्षा तथा मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षालाई मजबुद र प्रभावकारी बनाएको छ ।

गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल
