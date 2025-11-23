+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गगनको दुखेसो- मौन अवधिमा पनि हामी विरुद्ध सुनियोजित भ्रम फैलाइँदैछ

मंगलबार फेसबुकमार्फत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै सभापति थापाले त्यस्ता भ्रम फैलाउने सामाजिक सञ्जालका खाताविरुद्ध ‘रिपोर्ट’ गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १९ गते २०:१५

१९ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले मौन अवधिमा पनि आफू र आफ्नो पार्टीविरुद्ध भ्रामक सूचना फैलाउने क्रम नरोकिएको भन्दै दुखेसो गरेका छन् । मंगलबार फेसबुकमार्फत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै सभापति थापाले त्यस्ता भ्रम फैलाउने सामाजिक सञ्जालका खाताविरुद्ध ‘रिपोर्ट’ गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

‘निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा मौन अवधिमा समेत, मलगायत नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरू विरुद्ध भ्रामक सूचना, असत्य कथा र हेरफेर गरिएका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा सुनियोजित रूपमा फैलाइँदै छन्,’ सभापति थापाले लेखेका छन्, ‘यो केवल आचारसंहिताको उल्लघंन मात्र होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारमाथिको आक्रमण हो । यस्ता गलत र भ्रामक सूचनाविरुद्ध तपाईँहरूको सचेत सहभागिता अत्यन्त आवश्यक छ ।’

त्यसैले त्यस्ता भ्रम फैलाउने खाताविरुद्ध रिपोर्ट गरिदिन उनले आग्रह गरेका छन् । ‘फेसबुक, टिकटक। युट्युबलगायतका प्लेटफर्म म वा पार्टीका उम्मेदवार तथा पार्टीबारे कुनै पनि फेक सामग्री देख्नुभयो भने तुरुन्तै रिपोर्ट गर्नुहोस्,’ सभापति थापाले अगाडि भनेका छन् ।

यस्तै कुनै सामग्री सेयर गर्नुअघि एक छिन रोकिएर सत्यता जाँच्न पनि उनले आग्रह गरेका छन् । उनले अगाडि भनेका छन्, ‘अत्यधिक सनसनीपूर्ण वा भडकाउ सामग्री प्राय: भ्रामक हुनसक्छ । सत्य र विवेकले मात्र भ्रमलाई परास्त गर्न सक्छ ।’

गगन थापा नेपाली कांग्रेस भ्रामक सूचना मौन अवधि
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गगन थापाले मतदाताको खुट्टामा पैसा राखेर ढोगेको दावीसहितको फोटोको वास्तविकता के हो ?

गगन थापाले मतदाताको खुट्टामा पैसा राखेर ढोगेको दावीसहितको फोटोको वास्तविकता के हो ?
चटकले होइन, कांग्रेस जिताएपछि देश बन्छ : सभापति थापा

चटकले होइन, कांग्रेस जिताएपछि देश बन्छ : सभापति थापा
घृणाको भाषा बोल्नेहरूकै सामाजिक सञ्जालमा हल्ला हुन्छ, अस्वभाविक होइन : गगन

घृणाको भाषा बोल्नेहरूकै सामाजिक सञ्जालमा हल्ला हुन्छ, अस्वभाविक होइन : गगन
भोलि काठमाडौं उपत्यकाका ६ स्थानमा कांग्रेसका सभा, गगन-विश्व सम्बोधन गर्ने

भोलि काठमाडौं उपत्यकाका ६ स्थानमा कांग्रेसका सभा, गगन-विश्व सम्बोधन गर्ने
गगनको टिप्पणी- यहाँ कोही नयाँ छैनन्, विगतमा सत्ताको खेलमै रहेका अनुहार हुन्

गगनको टिप्पणी- यहाँ कोही नयाँ छैनन्, विगतमा सत्ताको खेलमै रहेका अनुहार हुन्
गगनको चिन्ता- मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली सुरक्षित बस्नुहोला, सरकार सुरक्षा व्यवस्था गरोस्

गगनको चिन्ता- मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली सुरक्षित बस्नुहोला, सरकार सुरक्षा व्यवस्था गरोस्

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित