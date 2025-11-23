+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

चटकले होइन, कांग्रेस जिताएपछि देश बन्छ : सभापति थापा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १७ गते २०:१४

१७ फागुन, नुवाकोटं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले चटक र तमासा देखाएर परिवर्तन नआउने बरु, कांग्रेसलाई जिताएपछि नीतिगत सुधार गरेर मात्र देश बन्ने दाबी गरेका छन् ।

तर, आफ्नो पार्टीले बहुमत पाए जादुगरले झैँ परिवर्तनको आशा नराख्न मतदातालाई आग्रह गर्दै त्यसका लागि धेरै काम गर्नुपर्ने तर्क दिए ।

नुवाकोटको बिदुरमा आइतवार आयोजित पार्टीको चुनावी सभामा उनले विकासका निम्ति नीतिगत समस्या नै बाधक रहेकोले त्यसलाई परिमार्जन र कानुन संशोधन गरेर मात्रै विकासको कामलाई अगाडी बढाइने आश्वासन दिए ।

उनले सडकसहित विकास निर्माणको समस्या कानुनमा रहेको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म निर्माण व्यवसायीलाई थुनेर समाधान गर्न नसकिने उपाय उल्लेख गरे । ‘जसले कम मूल्य दाबी गर्छ, उसलाई ठेक्का दिने त्यो कानुन खारेज गर्ने हो र सबैभन्दा उपयुक्त प्रस्तावलाई स्विकृत गर्ने हो, थापाले भने ।

सभापति थापाले सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुसँगको सहकार्यले पाँच वर्षमा मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सकिने कुरामा पनि जोड दिए । चुनावमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भन्ने अठोटले दलहरुबीच गठबन्धनको अभ्यासलाई अस्वीकार गर्दै अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेस देश सञ्चालन गर्न सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने उद्घोष गरे ।

‘नुवाकोटबाट जगदीश्वर नरसिंह केसी र डा. प्रकाशशरण महतलाई जिताएर पठाउनुस् । हाम्रो पार्टीले बहुमत पाएमा जादुकै भरमा देश विकास गर्छु भन्न आएको छैन । म जादुगर होइन, म कुनै चटक गर्ने मान्छे होइन । यसरी परिवर्तन वा समस्याको हल पनि कसैले गर्न सक्दैन । त्यो नीतिगत सुधारबाट मात्रै सम्भव हुनेछ’, थापाले भने ।

गगन थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

घृणाको भाषा बोल्नेहरूकै सामाजिक सञ्जालमा हल्ला हुन्छ, अस्वभाविक होइन : गगन

घृणाको भाषा बोल्नेहरूकै सामाजिक सञ्जालमा हल्ला हुन्छ, अस्वभाविक होइन : गगन
भोलि काठमाडौं उपत्यकाका ६ स्थानमा कांग्रेसका सभा, गगन-विश्व सम्बोधन गर्ने

भोलि काठमाडौं उपत्यकाका ६ स्थानमा कांग्रेसका सभा, गगन-विश्व सम्बोधन गर्ने
गगनको टिप्पणी- यहाँ कोही नयाँ छैनन्, विगतमा सत्ताको खेलमै रहेका अनुहार हुन्

गगनको टिप्पणी- यहाँ कोही नयाँ छैनन्, विगतमा सत्ताको खेलमै रहेका अनुहार हुन्
गगनको चिन्ता- मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली सुरक्षित बस्नुहोला, सरकार सुरक्षा व्यवस्था गरोस्

गगनको चिन्ता- मध्यपूर्वमा रहेका नेपाली सुरक्षित बस्नुहोला, सरकार सुरक्षा व्यवस्था गरोस्
प्रकाशशरण महतले भने- गगनलाई सभापति मान्दैनौँ कसैले भनेको छैन

प्रकाशशरण महतले भने- गगनलाई सभापति मान्दैनौँ कसैले भनेको छैन
कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी हो, सबैले मौका पाउनु हुन्छ : गगन थापा

कांग्रेस सबै जातजातिको साझा पार्टी हो, सबैले मौका पाउनु हुन्छ : गगन थापा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories
एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

एपेन्डिसाइटिस औषधिले निको हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित