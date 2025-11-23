निर्वाचनका दिन आन्तरिक उडान नियमित हुने

१९ फागुन, काठमाडौं । आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरू नर्वाचनका दिन २१ फागुनमा नियमित उडान सञ्चालन गर्ने भएका छन् ।
यसअघि नेपाल पर्यटन बोर्डले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरी चुनावका दिन आन्तरिक उडान नहुने बताएको थियो । सोही अनुसार आन्तरिक वायुसेवा कम्पनीहरूले निर्वाचनका दिन उडान नगर्ने मनस्थितिमा थिए ।
तर, निर्वाचन आयोग र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक वायुसेवाहरूलाई उडान सञ्चालन गर्न अनुरोध गरेपछि चुनावका दिन सामान्य हिसाबमा नियमति उडान हुनेछन् ।
‘हामी यात्रु चाप हेरेर चुनावका दिन नियमित उडान गर्ने छौं,’ यती एयरलाइन्सका एकाउन्टेबल म्यानेजर युवराजकुमार विष्टले भने, ‘हामीले चुनावका दिनका लागि पनि टिकट बुकिङ खुला राखेका छौं । यद्यपि, यात्रु चाप कम भएकाले उडान हुने सम्भावना भने कम छ ।’
