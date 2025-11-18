+
केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक : भोलि हवाई गस्ती गर्ने निर्णय

बैठकले भोलि निर्वाचन दिन हवाई गस्ती गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यले बताइन् ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २० गते १३:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गृहमन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले भोलि निर्वाचन दिन हवाई गस्ती गर्ने निर्णय गरेको छ।
  • बैठकमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए।
  • मन्त्री अर्यालले आज बिहान ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग जुम मिटिङमार्फत सम्पर्क गरी वस्तुस्थिती बुझेका थिए।

२० फागुन, काठमाडौं । गृहमन्त्रालयमा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ ।

बैठकले भोलि निर्वाचन दिन हवाई गस्ती गर्ने निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रमा आचार्यले बताइन् । ‘बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ । हवाई गस्ती, हेलिकप्टर स्ट्याण्डबाई राख्ने र सुरक्षामा कुनै कसर बाँकी नराख्ने गरी काम गर्ने निर्णय भएको छ’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

बैठकमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, रक्षा मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, सुरक्षा निकायका प्रमुख, गृहमन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी थिए । विद्यमान अवस्था, निर्वाचन तयारी, शान्ति सुरक्षा लगायत विषयमा छलफल भएको छ ।

यसअघि आजै बिहान मात्रै ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग जुम मिटिङमार्फत सम्पर्क गर्दै मन्त्री अर्यालले वस्तुस्थिती बुझेका थिए ।

सुरक्षा समिति बैठक हवाई गस्ती
