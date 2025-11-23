धमाधम तयार हुँदैछन् मतदान स्थल (तस्वीरहरू)

२० फागुन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले भोलि (फागुन २१) हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।
मतदानका लागि मतदान स्थल र मतदान केन्द्र तयार गर्ने काम भइरहेको छ । सबै मतदान स्थल/केन्द्रमा निर्वाचन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मचारी पुगिसकेका छन् ।
अहिले मतदान स्थलमा मतदाता परिचयपत्र वितरण, नामहरू रुजु गर्ने, मतदानको समयमा हुलहुज्जत नहोस् भनेर महिला पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै लाइन बस्ने ठाउँहरू तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।
७७ वटै जिल्लामा निर्वाचनको तयारी पूरा भएको बताइएको छ ।
हेरौँ भक्तपुरका विभिन्न मतदान स्थल/केन्द्रमा तयार भइरहेको तयारी
