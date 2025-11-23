क्यानडाका ३ सहरमा गुञ्जिँदै ‘नेपथ्य’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
काठमाडौं । नेपाली लोकरक ब्यान्ड ‘नेपथ्य’ले अप्रिल महिनामा क्यानडाको सांगीतिक भ्रमणको घोषणा गरेको छ ।
‘नेपथ्य क्यानडा लाइभ कन्सर्ट २०२६’ नाम दिइएको उक्त टूर त्यहाँका तीन स्थानमा हुनेछ । पहिलो कन्सर्ट १० अप्रिलको शुक्रबार सडबरीस्थित कम्युनिटी एरिनामा हुनेछ ।
१३ अप्रिलको सोमबार टोरन्टोस्थित क्वीन एलिजाबेथ थिएटरमा कन्सर्ट हुनेछ । १८ अप्रिलको शनिबार ओन्टारियाको लन्डनस्थित लन्डन म्युजिक हलमा कन्सर्ट हुनेछ ।
दर्शकले नेपथ्यको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत टिकट लिन सक्ने जनाइएको छ । दुईवर्षअघि ब्यान्डले क्यालगरी, भ्यानकुभर र टोरन्टोमा प्रस्तुति दिएको थियो ।
