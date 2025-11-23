+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

निर्वाचन तयारी पूरा, तयार भए मतदान स्थल (तस्वीरहरू)

भोलि (बिहीबार) हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

0Comments
Shares
विकास श्रेष्ठ विकास श्रेष्ठ
२०८२ फागुन २० गते १८:०३

२० फागुन, काठमाडौं । भोलि (बिहीबार) हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

बिहीबार बिहान ७ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्मका लागि मतदानको समय छुट्याइएको छ । त्यस्तै गृहमन्त्रालयले पनि बुधबार नै ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग भर्चुअल बैठक गरेर निर्वाचन सुरक्षालगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय काम पूरा भएको जानकारी दिएको थियो ।

निर्वाचनका लागि सबै जिल्लाका सबै मतदान स्थल/केन्द्र तयारी अवस्थामा रहेको कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।

आज विभिन्न मतदान स्थलमा मतदानका लागि सहजीकरण हुने गरी ठाउँहरू पनि तयार पारिएको छ ।

 

 

 

निर्वाचन मतदान
लेखक
विकास श्रेष्ठ

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मतदान प्रतिशत बढ्ने र बदर मत घट्ने अपेक्षा

मतदान प्रतिशत बढ्ने र बदर मत घट्ने अपेक्षा
राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले गराइन् निर्वाचनबारे जानकारी

राष्ट्रपति पौडेललाई प्रधानमन्त्रीले गराइन् निर्वाचनबारे जानकारी
सैनिक र प्रहरीहरूले कसरी हाल्नेछन् भोट ?

सैनिक र प्रहरीहरूले कसरी हाल्नेछन् भोट ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा, मतदानमा सहभागी हुन आयोगको अपिल

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा, मतदानमा सहभागी हुन आयोगको अपिल
मोरङमा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा

मोरङमा निर्वाचनको सबै तयारी पूरा
‘नेपाललाई भ्रष्टाचारभन्दा बढी अराजकताबाट खतरा छ’

‘नेपाललाई भ्रष्टाचारभन्दा बढी अराजकताबाट खतरा छ’

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित