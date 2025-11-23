रेनुले गरिन् मतदान, भनिन्- धेरै उत्साहित छु

२१ फागुन, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) की नेतृ रेनु दाहालले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका-१४ स्थित सुन्दरबस्ती स्कुलबाट मतदान गरेकी छन् ।
नेकपाबाट चितवन क्षेत्र नम्बर-३ मा उम्मेदवार समेत रहेकी दाहाल सुन्दरबस्ती स्कुल मतदान केन्द्र पुगेर मतदान गरेकी हुन् ।
मतदान गरेपछि उनले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्, ‘भयरहित ढंगबाट, निष्पक्ष जनताले आफ्नो अमूल्य मतदान गर्ने दिन । मैले पनि मतदान गरें । म धेरै उत्साहित छु । खुसी छु ।’
उनले अगाडि भनिन्, ‘आफ्नो अमूल्य मत चाहिँ योग्य उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुस् । योग्य व्यक्ति छान्नुस् । खासगरेर काम गर्न सक्ने, कामबाट प्रमाणित भको र इमान्दर जनप्रतिनिधि जो जनताको स्वच्छ प्रतिनिधि छान्ने अधिकार तपाईंहरूको हातमा छ । त्यसका कारण आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला गर्ने अधिकारलाई विवेकको प्रयोग गर्नुहोस् । यसलाई आवेगमा आएर हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने नहोस् ।’
यो क्षेत्रबाट दाहालसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सोबिता गौतम पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा छिन् ।
