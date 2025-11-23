+
+
बालेन शाहले गरे मतदान (तस्वीरहरू)

शाहले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर-२ अन्तर्गत सिनामंगलस्थित अन्नपूर्ण स्कुल मतदानस्थलबाट मतदान गरेका छन् ।

विकास श्रेष्ठ
२०८२ फागुन २१ गते ७:४८

२१ फागुन, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रिष्ठ नेता बालेन शाहले मतदान गरेका छन् ।

शाहले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर-२ अन्तर्गत सिनामंगलस्थित अन्नपूर्ण स्कुल मतदानस्थलबाट मतदान गरेका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारिएका उनी बिहान ७ बजे नै मतदान गर्न पुगेका थिए । उनी अन्य मतदाताहरूसँगै लाइनमा बसेर आफ्नो पालो कुरेका थिए ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झापा क्षेत्र नम्बर-५ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका बालेनले आफूलाई भने भोट हाल्न पाएनन् ।

 

