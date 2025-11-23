रास्वपाका समानुपातिक उम्मेदवार तथा गायक प्रकाश सपुतले गरे मतदान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायक तथा रास्वपाका समानुपातिक उम्मेदवार प्रकाश सपुतले बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकास्थित मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका छन्।
- कलाकारिताबाट स्थापित प्रकाश सपुतले रास्वपाबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन्।
- बागलुङका विभिन्न मतदान केन्द्रमा बिहानैदेखि मतदाताको उपस्थितिसहित मतदान प्रक्रिया जारी रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
काठमाडौं । गायक तथा (रास्वपा) का समानुपातिक उम्मेदवार प्रकाश सपुतले मतदान गरेका छन् । उनले बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकास्थित मतदान केन्द्रबाट मत खसालेका हुन् ।
कलाकारिताबाटस्थापित सपुत पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय हुँदै रास्वपाबाट समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् ।
बागलुङका विभिन्न मतदान केन्द्रमा बिहानैदेखि मतदाताको उपस्थितिसहित मतदान प्रक्रिया जारी रहेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4