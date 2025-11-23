जसले जिते पनि जनताले जित्ने हो : हर्क साम्पाङ

२१ फागुन, काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले निर्वाचन जसले जिते पनि जनताकै जित हुने बताएका छन् ।
सुनसरी–१ बाट उम्मेदवारी दिएका साम्पाङले बिहीबार धरान–१८ स्थित कारमेल स्कुल केन्द्रमा मतदान गरेपछि भने, ‘जसले जिते पनि जनताले जित्ने हो । मैले जित्छु भन्ने मौन अवधि अघिसम्म मात्रै हो ।’
जो हारे पनि लोकतन्त्रको हार हुन नहुने उनको भनाइ छ । ‘जनताले जित्नुपर्छ, लोकतन्त्रले जित्नुपर्छ,’ साम्पाङले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4