१० बजेसम्म कैलालीका ५ वटै क्षेत्रमा कति खस्यो मत ?

- कैलालीमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि २१ फागुन बिहान ७ बजेदेखि मतदान जारी छ।
- निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार बिहान ७ देखि १० बजेसम्म २८ हजार ९०८ मत खसेका छन्।
- कैलाली-१ मा ५२९५, कैलाली-२ मा ६९७०, कैलाली-३ मा ६७७५, कैलाली-४ मा ५२१५ र कैलाली-५ मा ४६५३ मत खसेका छन्।
२१ फागुन, धनगढी । प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत कैलालीमा पनि मतदान जारी छ ।
बिहान ७ बजेदेखि १० बजेसम्म यहाँ २८ हजार ९०८ मत खसेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
कुन क्षेत्रमा कति खस्यो मत ?
कैलाली-१ : ५२९५
कैलाली-२ : ६९७०
कैलाली-३ : ६७७५
कैलाली-४ : ५२१५
कैलाली-५ : ४६५३
