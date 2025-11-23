सर्लाहीको बलरा-४ स्थित एक केन्द्रमा विवाद, मतदान रोकियो

२१ फागुन, काठमाडौं । सर्लाहीको बलरा नगरपालिका-४ को एक केन्द्रमा मतदान रोकिएको छ ।
दलका प्रतिनिधिहरूबीच विवाद हुँदा बलरा-४ मा पर्ने श्री प्राथमिक विद्यालय रहेको मतदान केन्द्रको मतदान रोकिएको हो ।
बलरा रास्वपा उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंहको पालिका हो ।
अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखसहित पुगेर विवाद मिलाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
बलरा-१ को एउटा केन्द्रमा पनि विवाद भएको थियो । सीडीयो र प्रहरी प्रमुख पुगेर सम्झाएपछि मतदान सुरु भएको छ ।
