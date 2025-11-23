संखुवासभा कारागारका ३३ कैदीबन्दीले गरे मतदान

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- संखुवासभाको जिल्ला कारागारमा रहेका ३३ जना कैदीबन्दीले मतदान गरेका छन्, जसमा २८ पुरुष र ५ महिला छन्।
- मतदान अधिकृत शोभा दाहालले कारागारबाट शतप्रतिशत मत खसेको जानकारी दिइन्।
- अस्थायी मतदान केन्द्रबाट १२ बजेसम्म ५१ जनाले मतदान गरेका छन् र जिल्लामा १३९७ अस्थायी मतदाता छन्।
२१ फागुन, संखुवासभा । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा रहेको जिल्ला कारागारमा रहेका ३३ जना कैदीबन्दीहरूले मतदान गरेका छन् । जसमा २८ पुरुष र ५ महिला कैदीबन्दी छन् ।
कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये मतदाता नामावलीमा समावेश भएका उनीहरूले मतदान गरेका हुन् ।
कारागारमा रहेको अस्थायी मतदान केन्द्रबाट ३३ जना कैदीबन्दीले मतदान गरेको मतदान अधिकृत शोभा दाहालले जानकारी दिइन् । जिल्ला कारागारबाट शतप्रतिशत मत खसेको उनले बताइन् ।
त्यसैगरी अस्थायी मतदान केन्द्रबाट १२ बजेसम्म ५१ जनाले मतदान गरेका छन् । जिल्लामा एक हजार ३ सय ९७ अस्थायी मतदाता रहेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4