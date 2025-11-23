+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

संखुवासभा कारागारका ३३ कैदीबन्दीले गरे मतदान

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये मतदाता नामावलीमा समावेश भएका उनीहरूले मतदान गरेका हुन् ।

0Comments
Shares
भविन कार्की भविन कार्की
२०८२ फागुन २१ गते १३:२४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • संखुवासभाको जिल्ला कारागारमा रहेका ३३ जना कैदीबन्दीले मतदान गरेका छन्, जसमा २८ पुरुष र ५ महिला छन्।
  • मतदान अधिकृत शोभा दाहालले कारागारबाट शतप्रतिशत मत खसेको जानकारी दिइन्।
  • अस्थायी मतदान केन्द्रबाट १२ बजेसम्म ५१ जनाले मतदान गरेका छन् र जिल्लामा १३९७ अस्थायी मतदाता छन्।

२१ फागुन, संखुवासभा । संखुवासभाको सदरमुकाम खाँदबारीमा रहेको जिल्ला कारागारमा रहेका ३३ जना कैदीबन्दीहरूले मतदान गरेका छन् । जसमा २८ पुरुष र ५ महिला कैदीबन्दी छन् ।

कारागारमा रहेका कैदीबन्दीमध्ये मतदाता नामावलीमा समावेश भएका उनीहरूले मतदान गरेका हुन् ।

कारागारमा रहेको अस्थायी मतदान केन्द्रबाट ३३ जना कैदीबन्दीले मतदान गरेको मतदान अधिकृत शोभा दाहालले जानकारी दिइन् । जिल्ला कारागारबाट शतप्रतिशत मत खसेको उनले बताइन् ।

त्यसैगरी अस्थायी मतदान केन्द्रबाट १२ बजेसम्म ५१ जनाले मतदान गरेका छन् । जिल्लामा एक हजार ३ सय ९७ अस्थायी मतदाता रहेका छन् ।

कारागार कैदीबन्दी मतदान
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ताप्लेजुङ कारागारमा सकियो मतदान

ताप्लेजुङ कारागारमा सकियो मतदान
बागलुङका ५३ कैदीबन्दीलाई कारागारमै मतदानस्थल

बागलुङका ५३ कैदीबन्दीलाई कारागारमै मतदानस्थल
चुनावी सुरक्षा : बुधबारबाट सेना फिल्डमा, कारागारदेखि विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा

चुनावी सुरक्षा : बुधबारबाट सेना फिल्डमा, कारागारदेखि विमानस्थलको सुरक्षा जिम्मा
कारागारविहीन रुकुमपूर्व : कैदीलाई छिमेकी जिल्लाको आश, अदालती प्रक्रियामा ढिलाइ

कारागारविहीन रुकुमपूर्व : कैदीलाई छिमेकी जिल्लाको आश, अदालती प्रक्रियामा ढिलाइ
भक्तपुर बाल सुधार गृहका ७५ जनालाई नुवाकोटमा सारियो

भक्तपुर बाल सुधार गृहका ७५ जनालाई नुवाकोटमा सारियो
हत्या अभियोगमा जेल, कारागारमै महिला प्रहरीसँग चिनजान, छुटेपछि उनकै हत्या

हत्या अभियोगमा जेल, कारागारमै महिला प्रहरीसँग चिनजान, छुटेपछि उनकै हत्या

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित