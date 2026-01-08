+
भक्तपुर बाल सुधार गृहका ७५ जनालाई नुवाकोटमा सारियो

भक्तपुर बाल सुधार गृहका ७५ जना बालबन्दीलाई नुवाकोटस्थित कारागारमा सारिएको छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ १८ गते १८:१४

१८ माघ, काठमाडौं । भक्तपुर बाल सुधार गृहका ७५ जना बालबन्दीलाई नुवाकोटस्थित कारागारमा सारिएको छ । पुस ३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार १८ वर्ष पूरा भएका बालकहरलाई केन्द्रीय कारागार कार्यालय नुवाकोटमा सार्ने निर्णय भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार माघ ९ गते भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि १८ वर्षमाथिका बाल बिज्याइकर्तालाई स्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले ७६ जना बालबिज्याइकर्तालाई स्थानान्तरणको अनुमति दिएको थियो । तर १ जना भने बिरामी भएपछि उनीबाहेकलाई स्थानान्तरण गरिएको हो ।

सुधारगृहमा रहेका बाँकी ६७ जना बाल बिज्याइकर्ताहरूलाई पनि स्थानान्तरण गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ ।

कारागार बालबन्दी
