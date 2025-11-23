+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दोलखामा हराएका सबै मतपत्र भेटिएनन्, मतदानमा विलम्ब

स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले केही बुथ एजेन्टहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १३:३१

२१ फागुन, काठमाडौं । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका-४ मा विवादका कारण रोकिएको मतदान अझै सुरु हुन सकेको छैन । हराएका मतपत्र पनि सबै फेला नपरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाले जनाएको छ ।

मतदानको क्रममा विवाद बढेपछि दलगत कार्यकर्ताहरूबिच झडप भएको थियो । उनीहरूले कर्मचारीमाथि हातपातको समेत प्रयास भएपछि प्रहरीले हवाई फायर गरेर स्थिति नियन्त्रणमा लिएको थियो । सोही क्रममा मतपत्र समेत हराएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी औलाख बहादुर आलेले हराएका मतपत्रहरूको खोजी जारी रहेको जानकारी दिए ।

‘५४/५५ वटा मतपत्र हराएकोमा ४४ वटा फेला परेका छन्,’ सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी आलेले भने, ‘अरू मतपत्रको पनि खोजी जारी छ ।’

उनले मतदान सुरु गर्नका लागि दलका प्रतिनिधिबिच छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले केही बुथ एजेन्टहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । तामाकोशी-४ का यज्ञबहादुर श्रेष्ठ, अनिल श्रेष्ठ, अर्जुन योगी लगायत प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।

तर स्थानीय प्रशासनले भने मतपत्र लुटिन थालेपछि बुथ एजेन्टलाई सुरक्षित ठाउँमा लगेर राखिएको जनाएको छ ।

दाेलखा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हराएका मतपत्र
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

६ घण्टामा सिन्धुपाल्चोकमा ३० प्रतिशत मत खस्यो

६ घण्टामा सिन्धुपाल्चोकमा ३० प्रतिशत मत खस्यो
माथिल्लो डोल्पाको फोतगाउँ : जम्मा मतदाता ४०, हालसम्म खस्यो २३ मत

माथिल्लो डोल्पाको फोतगाउँ : जम्मा मतदाता ४०, हालसम्म खस्यो २३ मत
किरियामै पनि मतको सम्मान, स्याङ्जा–१ मा किरियापुत्रीले गरे मतदान

किरियामै पनि मतको सम्मान, स्याङ्जा–१ मा किरियापुत्रीले गरे मतदान
संखुवासभा कारागारका ३३ कैदीबन्दीले गरे मतदान

संखुवासभा कारागारका ३३ कैदीबन्दीले गरे मतदान
दार्चुलामा १ बजेसम्म ३० प्रतिशत मतदान

दार्चुलामा १ बजेसम्म ३० प्रतिशत मतदान
महासंघ अध्यक्ष ढकालले काठमाडौंको विशालनगरबाट गरे मतदान

महासंघ अध्यक्ष ढकालले काठमाडौंको विशालनगरबाट गरे मतदान

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित