स्याङ्जाको बालज्योति विद्यालयमा दुई घण्टा रोकिएको मतदान फेरि सुरु

२१ फागुन, स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१० स्थित बालज्योति आधारभूत विद्यालयमा विवाद हुँदा केही बेर रोकिएको मतदान फेरि सुरु भएको छ । निर्वाचन अधिकृतको हस्ताक्षर नभएको मतपत्र भेटिएपछि उत्पन्न विवादका कारण मतदान प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो ।
मतदान केन्द्रमा १७१ मत खसिसकेपछि विवाद चर्किएको थियो । त्यसपछि तत्काल प्रयोगमा रहेका दुवै मतपेटिकालाई सिलबन्दी गरेर छुट्टै गणना गर्ने सहमति भएपछि मतदान पुन: सञ्चालन गरिएको निर्वाचन अधिकृत ऋषि पौडेलले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार घटनाबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी पठाइसकिएको छ । त्यसपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फका लागि नयाँ मतपेटिका राखेर मतदान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । झन्डै दुई घण्टा रोकिएको मतदान अहिले भने सहज रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ ।
७०१ मतदाता रहेको उक्त केन्द्रमा अहिले मतदाता मतदान गर्न लाइनमा बसिसकेका छन् ।
