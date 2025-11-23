झापा-५ अपडेट : साढे ३ बजेसम्म खस्यो ५५ प्रतिशत मत

२१ फागुन, काठमाडौं । झापा क्षेत्र नम्बर ४ मा ५५ प्रतिशत मत खसेको छ ।
दिउँसो साढे ३ बजेसम्म ५५ प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा झापा–५ चौतर्फी चासोको विषय बनेको छ ।
विशेषगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौंका पूर्वमेयर एवं रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाहबीचको प्रतिस्पर्धालाई चासोका साथ हेरिएको हो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4