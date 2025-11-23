+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

गुल्मीको मतदानमा महिलाको उत्साहजनक सहभागिता

0Comments
Shares
अनिल खत्री अनिल खत्री
२०८२ फागुन २१ गते १५:३८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गुल्मी जिल्लामा २१ फागुनसम्म ९० हजार ०२४ मत खसेको छ, जुन कुल मतदाताको ३९.१८ प्रतिशत हो।
  • मतदानमा महिलाको सहभागिता पुरुषभन्दा बढी छ, ४८ हजार ६४३ महिलाले र ४१ हजार ३८७ पुरुषले मतदान गरेका छन्।
  • गुल्मीमा दुई निर्वाचन क्षेत्र छन्, क्षेत्र १ मा २१ र क्षेत्र २ मा २२ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन्।

२१ फागुन, गुल्मी । गुल्मी जिल्लामा ३ बजेसम्म ९० हजार ०२४ मत खसेको छ, जुन कुल मतदाताको ३९.१८ प्रतिशत हो ।

अहिलेसम्म मतदान गर्नेमा पुरुषको तुलनामा महिलाको सहभागिता बढी देखिएको छ । यसअवधिमा ४८ हजार ६४३ महिलाले मतदान गर्दा पुरुषको संख्या ४१ हजार ३८७ छ ।

जिल्लामा कुल २ लाख २९ हजार ५४९ मतदाता छन् । तीमध्ये १ लाख १५,२१० महिला र १ लाख १४ हजार ३३७ पुरुष छन् । अन्य २ जना छन् । कूल मतदाताको संख्या करिब बराबरीजस्तै भए पनि मतदानमा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको हो ।

जिल्लामा १४५ मतदानस्थल र २८४ मतदान केन्द्र छन् । जिल्ला कारागारमा पनि अस्थायी मतदान केन्द्र सञ्चालनमा छ ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको गुल्मीमा क्षेत्र नम्बर १ मा १ लाख २२ हजार १८६ मतदाता छन् । यहाँ ८३ मतदान स्थल र १५५ मतदान केन्द्र छन् । यो निर्वाचन क्षेत्रबाट विभिन्न राजनीतिक दलका र स्वतन्त्र गरी २१ उम्मेदवार प्रत्यक्षतर्फको चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको क्षेत्र नम्बर १ का निर्वाचन अधिकृत न्यायाधीश कृष्णप्रसाद पौडेल जानकारी दिए ।

गुल्मी क्षेत्र २मा भने १ लाख ७ हजार ३६३ मतदाता छन् । ६२ मतदानस्थल र १२९ मतदान केन्द्र रहेको गुल्मी २ मा २२ उम्मेदवार चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेको  क्षेत्र नम्बर २ का निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला न्यायधिवक्ता हरिहर पौडेलले बताए ।

प्रतिनिधिसभा चुनाव २०८२ महिला सहभागिता
लेखक
अनिल खत्री

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रबाट मतपेटिका ल्याउन हेलिकप्टर प्रयोग गरिने

डोल्पाको उत्तरी क्षेत्रबाट मतपेटिका ल्याउन हेलिकप्टर प्रयोग गरिने
सहकारीको परिचयपत्र देखाएर भोट हाल्न खोजेपछि दोलखाको कालीनाग केन्द्रमा विवाद

सहकारीको परिचयपत्र देखाएर भोट हाल्न खोजेपछि दोलखाको कालीनाग केन्द्रमा विवाद
३ बजेसम्म मकवानपुरमा खस्यो ५२ प्रतिशत मत

३ बजेसम्म मकवानपुरमा खस्यो ५२ प्रतिशत मत
कैलालीका १०७ वर्षीय जनकलालले गरे मतदान

कैलालीका १०७ वर्षीय जनकलालले गरे मतदान
२ बजेसम्म देशभरि खस्यो ६२ लाख मत, कुन प्रदेशमा कति ?

२ बजेसम्म देशभरि खस्यो ६२ लाख मत, कुन प्रदेशमा कति ?
शोकबीच पनि मतदान, परिवर्तनको आशा

शोकबीच पनि मतदान, परिवर्तनको आशा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित