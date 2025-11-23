शोकबीच पनि मतदान, परिवर्तनको आशा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२१ फागुन, सल्यान । सल्यानमा क्रियापुत्री बसेका परिवारका सदस्यले पनि मतदान गरेका छन् ।
जिल्लाको बागचौर नगरपालिका ३ स्थित विजय प्राथमिक विद्यालय मतदान केन्द्रमा बिहीबार उनीहरूले मतदान गरेका हुन् ।
६ दिनअघि दैलेखमा भएको सवारी दुर्घटनामा २७ वर्षीय हरिलाल भण्डारीको मृत्यु भएपछि परिवारका सदस्य अहिले क्रिया बसिरहेका छन् । सोही क्रममा मृतकका भाइ रेशम भण्डारीले शोकको अवस्थामै मतदान गरेका हुन् ।
रेशम भण्डारीले देशमा परिवर्तनको आशा राखेर क्रियापुत्रीमा बस्दा पनि मतदान गर्न आएको बताए । ‘घरमा ठूलो पीडा छ, दाजु गुमाएका छौं । तर पनि देशमा केही परिवर्तन आउला, राम्रो नेतृत्व आउला भन्ने आशाले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न यहाँ आएको हुँ,” उनले भने ।
परिवार शोकमा रहे पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन उनीहरू मतदान केन्द्र पुगेका हुन् ।
