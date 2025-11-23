दोलखाको मालुमा रोकिएको मतदान फेरि सुरु, माइकिङ गरेर मतदाता बोलाइँदै

२१ फागुन काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–४ मालुस्थित मतदान केन्द्रमा पुन: मतदान सुरु भएको छ ।
तामाकोशी ४ स्थित गोल्मेश्वर मावि मतदान केन्द्रमा रोकिएको मतदान केहीबेर अघि सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार दिउँसो साढे ४ बजेपछि मतदान सुरु भएको हो ।
मतदान सुरु भएसँगै स्थानीय प्रशासनले माइकिङ गरेर तितरबितर भएका मतदातालाई बोलाइएको छ ।
सो मतदान केन्द्रमा करिब ३ सय मत खसेपछि विवाद भएको थियो ।
विवादपछि मतदान रोकिएको थियो ।
