दोलखाको मालुमा रोकिएको मतदान फेरि सुरु, माइकिङ गरेर मतदाता बोलाइँदै

कपिल कोइराला
२०८२ फागुन २१ गते १७:१०

२१ फागुन काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका–४ मालुस्थित मतदान केन्द्रमा पुन: मतदान सुरु भएको छ ।

तामाकोशी ४ स्थित गोल्मेश्वर मावि मतदान केन्द्रमा रोकिएको मतदान केहीबेर अघि सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार दिउँसो साढे ४ बजेपछि मतदान सुरु भएको हो ।

मतदान सुरु भएसँगै स्थानीय प्रशासनले माइकिङ गरेर तितरबितर भएका मतदातालाई बोलाइएको छ ।

सो मतदान केन्द्रमा करिब ३ सय मत खसेपछि विवाद भएको थियो ।

विवादपछि मतदान रोकिएको थियो ।

लेखक
कपिल कोइराला

कोइराला काभ्रेमा रहेर पत्रकारिता गर्छन् । 

