दोलखामा जेठाजुले गरे बुहारीको हत्या

२ फागुन, काभ्रेपलाञ्चोक । दोलखाको कालिन्चोक गाउँपलिका ५ बन्देथलीमा जेठाजुले आफ्नै बुहारीको हत्या गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाका प्रमुख डिएसपी मनोज कुमार लामाका अनुसार, जेठाजु ६८ वर्षीय चन्द्रबहादुर थामीले बुहारी ५१ वर्षीया दउमाया थामीलाई घरेलु हातहतियार खुकरी र ढुंगा समेतको प्रहारबाट हत्या गरेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार खुकुरी तथा ढुंगा समेतले टाउकोमा प्रहार गर्दा देउमाया थामीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
हत्यामा संलग्न चन्द्रबहादुर थामी हत्या पश्चात फरार भएका थिए । घटनास्थलबाट फरार रहेका थामीलाई जिल्ला प्रहरी प्रमुख लामा र इलाका प्रहरी कार्यालय सिंगटीको प्रमुख बिष्णुहरि फुँयालसमेतको संयुक्त टोलीले खोजतलास गर्दा घटनास्थलबाट किमि दक्षिणतर्फ कालिञ्चोक गा.पा.६ लेप्टुङको अधेरीखोलास्थित खोल्चाबाट नियन्त्रणमा लिइएको थियो ।
चन्द्रबहादुरले मादक पदार्थ सेवन गरेको समेत पाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उनको साथबाट खुकुरी समेत बरामद भएको र घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
