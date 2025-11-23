२१ फागुन, रौतहट । रौतहटमा आजै रातिदेखि मतगणना गर्ने तयारी गरिएको छ ।
निर्वाचन अधिकृत छोटेलाल दासका अनुसार जिल्लाका चार स्थानमा मतगणना गर्ने तयारी गरिएको छ।
मतपेटिका संकलन तथा आवश्यक व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भएपछि आजै रातिदेखि मतगणना प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।
दासका अनुसार गौरमा रहेको जुद्ध माध्यमिक विद्यालयमा क्षेत्र न. १ को मतगणना हुनेछ भने २ को ब्रम्हज्योति मावि लौकाहा, ३ को जनता मावि कटहरिया र ४ को जनज्योति उच्च माविमा मतगणना हुने छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत रौतहट जिल्लाको चारवटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ।
बिहान ७ बजेदेखि सुरु भएको मतदान प्रक्रिया साँझ ५ बजे शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले जनाएको छ।
