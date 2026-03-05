काठमाडौं – ३ मा ६८.१ प्रतिशत मत खस्यो, कुन वडामा कति ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ मा कुल ४३ हजार ७ सय ८१ मत खसेको छ, जुन करिब ६८.१ प्रतिशत मतदान प्रतिशत हो।
- मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
- अब मतगणना प्रक्रिया सुरु हुने क्रममा छ, जसबाट क्षेत्रको अन्तिम नतिजा निर्धारण हुनेछ।
काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ (प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन) मा कुल ४३ हजार ७ सय ८१ मत खसेको छ । कुल मतदाता संख्या करिब ६४ हजार ४ सय ७९मध्ये ४३ हजार ७ सय ८१ मत खसेको हो ।
यो क्षेत्रमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, गोकर्णेश्वर नगरपालिका र काठमाडौं महानगरपालिकाका केही वडाहरू समेटिएका छन् ।
निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्राप्त मत यस्तो छ:-
कागेश्वरी मनोहरा वडा नं १: ३२५५ मत
कागेश्वरी मनोहरा वडा नं २: २०३४ मत
कागेश्वरी मनोहरा वडा नं ३: १५३५ मत
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं १: २५७४ मत
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं २: २२५९ मत
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ३: ३२६० मत
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ४: ३३६४ मत
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ५: ४१५६ मत
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ६: ४११० मत
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ७: १४२१ मत
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ८: ३६१५ मत
गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं ९: १२८५ मत
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ६: १०९१३ मत
यसअनुसार मतदान प्रतिशत करिब ६८.१ प्रतिशत पुगेको छ । यो प्रतिशत विगतका निर्वाचनहरूको तुलनामा राम्रो मानिन्छ, जसले मतदाताको उत्साहजनक सहभागितालाई देखाउँछ ।
मतदान प्रक्रिया शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएको बताइएको छ । कुनै उल्लेखनीय घटना वा अवरोध नभएको क्षेत्रीय निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । अब मतगणना प्रक्रिया सुरु हुने क्रममा छ, जसबाट यो क्षेत्रको अन्तिम नतिजा निर्धारण हुनेछ ।
