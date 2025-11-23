+
English edition
सिरहाका चारवटै क्षेत्रका मटपेटिका संकलन हुँदै, सर्वपक्षीय सहमति भए आजैबाट गणना

सुरेश राय सुरेश राय
२०८२ फागुन २१ गते १९:१२

२१ फागुन, सिरहा । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत सिरहाका चारवटै निर्वाचन क्षेत्रका मतपेटिकाहरू संकलन हुन थालेको छ ।

मतदान सम्पन्न भएसँगै मतगणना सुरु गर्ने विषयमा उम्मेदवारका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने तयारी गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।

निर्वाचन कार्यालय सिरहाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत श्रीप्रकाश उप्रेतीका अनुसार मतदान सकिएर मत पेटिकाहरू कार्यलयमा जम्मा हुन थालेका छन् ।

उम्मेदवारका प्रतिनिधि सहितका पदाधिकारीहरु मिलेर मतगणनास्थल सर्वे गर्ने र त्यसपछि मतगणना सुरु भएको बताए ।

‘चारै निर्वाचन क्षेत्रमा मतगणनाका लागि स्थल तयारी अवस्थामा छन् । उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेर सहमति बने आजै रातिबाट मतगणना सुरु गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिरहामा कुल ४ लाख ५३ हजार ६५४ मतदाता रहेका छन् ।

जिल्लाभर ५३१ मतदान केन्द्र मार्फत मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।निर्वाचन क्षेत्र नं–१ मा १ लाख ११ हजार ९४९ मतदाता रहेका छन् भने यस क्षेत्रमा १३० मतदान केन्द्र तोकिएको छ ।

त्यसैगरी निर्वाचन क्षेत्र नं–२ मा १ लाख १५ हजार ७६० मतदाता रहेका छन् र यहाँ १३६ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्र नं–३ मा १ लाख १९ हजार २५० मतदाता रहेका छन् भने १३६ मतदान केन्द्रबाट मतदान भएको छ।यस्तै निर्वाचन क्षेत्र नं–४ मा १ लाख ६ हजार ६८६ मतदाता रहेका छन् र यहाँ १२९ मतदान केन्द्रबाट मतदान सम्पन्न भएको छ ।

निर्वाचन कार्यालयका अनुसार सिरहामा यसपटक करिब ६२ देखि ६५ प्रतिशतसम्म मतदान भएको अनुमान गरिएको छ । अहिले मतपेटिका संकलन गरी मतगणना स्थलमा ल्याउने काम भइरहेको छ ।

सिरहा
सुरेश राय

