सिरहामा दुई घन्टामा १५ प्रतिशत मत खस्यो

२१ फागुन, सिरहा । सिरहामा बिहान ९ बजेसम्म १५ प्रतिशत मत खसेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका प्रमुख निर्वाचन अधिकारी राजन श्रीवास्तवका अनुसार सिरहाको चार वटै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण मतदान भइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिरहामा चार लाख ५३ हजार ६४५ मतदाता र ५३१ मतदान केन्द्र कायम गरिएको छन् ।
सिरहा–१ मा एक लाख ११ हजार ९४९, सिरहा–२ मा एक लाख १५ हजार ७६०, सिरहा–३ मा एक लाख १९ हजार २५० र सिरहा–४ मा एक लाख छ हजार ६८६ मतदाता छन् ।
