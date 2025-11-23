+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिरहाका ५३४ मतदान केन्द्रमा सामग्रीसहित पुगे कर्मचारी

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २० गते ७:४२

२० फागुन, सिरहा। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ अन्तर्गत २१ फागुनमा हुने मतदानका लागि सिरहाका सबै मतदान केन्द्रमा निर्वाचन सामग्रीसहित कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरू पुगिसकेका छन् ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सिरहाका अनुसार जिल्लाका चार निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत २२३ स्थायी र एक अस्थायी गरी २२४ मतदानस्थलमा ५३१ स्थायी र तीन अस्थायी गरी ५३४ मतदान केन्द्र स्थापना गरिएको छ ।

ती सबै केन्द्रमा मतपेटिका, सुरक्षण सिल, छेकावारलगायत आवश्यक सामग्री पुर्‍याइसकिएको छ । कर्मचारीहरू सम्बन्धित केन्द्रमा पुगेर स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गर्दै मतदानस्थल व्यवस्थापनको काम अघि बढाएका छन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकारी राजन श्रीवास्तव ले मतदानपूर्व आवश्यक तयारी पूरा गर्न सर्वदलीय छलफल गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा मतदाता परिचयपत्रको प्रयोग, मतदान प्रतिनिधिको नियुक्ति, अशक्त तथा ज्येष्ठ मतदाताको सहजीकरण, मतदानस्थलमा निषेधित गतिविधि, समयपालना तथा सम्भावित विवाद समाधानका विषयमा सहमति जुटाइएको उनले बताए ।

शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा मतदान सम्पन्न गराउने प्रतिबद्धता पनि दोहोर्‍याइएको छ । निर्वाचनका लागि जिल्लाभर ५३४ मतदान अधिकृत खटिएका छन् । प्रत्येक स्थायी केन्द्रमा तीन/तीन जना सहयोगीसहित कूल चार हजार ७९४ कर्मचारी परिचालन गरिएको छ। जिल्लाका चार निर्वाचन क्षेत्रमा दलका ५४ र स्वतन्त्र ८४ जना गरी कूल १३८ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्।

मतदातातर्फ दुई लाख ४१ हजार ६१५ पुरुष, दुई लाख १२ हजार २८ महिला र दुई अन्य गरी कूल चार लाख ५३ हजार ६४५ मतदाता रहेका छन् ।

सुरक्षातर्फ पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार चारै निर्वाचन क्षेत्रमा एक हजार चार सय नेपाल प्रहरी, ६ सय नेपाली सेना, ७ सय सशस्त्र प्रहरी र तीन हजार आठ सय निर्वाचन प्रहरी परिचालन गरिएको छ। साथै प्रत्येक पालिकामा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका दुई/दुई जना कर्मचारीसमेत खटाइएको छ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा प्रशासनले सुरक्षा, व्यवस्थापन र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्दै मतदान शान्तिपूर्ण ढंगले सम्पन्न गराउने तयारी पूरा गरेको जनाएको छ।

मतदान केन्द्र सिरहा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

गृहमन्त्रीले गरे मतदान केन्द्रहरूको अनुगमन

गृहमन्त्रीले गरे मतदान केन्द्रहरूको अनुगमन
मतदान केन्द्रमा स्वास्थ्य समस्या देखिए कसरी हुन्छ उपचार ?

मतदान केन्द्रमा स्वास्थ्य समस्या देखिए कसरी हुन्छ उपचार ?
रौतहटका सबै मतदान केन्द्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री

रौतहटका सबै मतदान केन्द्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री
प्युठानमा सडक नपुगेको एक मतदान केन्द्र, २ घण्टा हिँड्नु पर्ने

प्युठानमा सडक नपुगेको एक मतदान केन्द्र, २ घण्टा हिँड्नु पर्ने
डोटीका १३ मतदान केन्द्रमा एक हजार भन्दा बढी मतदाता

डोटीका १३ मतदान केन्द्रमा एक हजार भन्दा बढी मतदाता
गुल्मीका १४५ वटै मतदान केन्द्रमा हेल्प डेक्स राखिने

गुल्मीका १४५ वटै मतदान केन्द्रमा हेल्प डेक्स राखिने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित