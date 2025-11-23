+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कञ्चनपुरमा ५८.६३ प्रतिशत मतदान

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते १९:११

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कञ्चनपुरमा ५८.६३ प्रतिशत मतदान भएको छ र १ लाख ८४ हजार ३२४ मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।

२१, फागुन, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा ५८.६३ प्रतिशत मतदान भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लामा रहेका कुल ३ लाख १४ हजार ३८५ मतदातामध्ये १ लाख ८४ हजार ३२४ मत खसेको हो ।

क्षेत्रगत विवरणअनुसार कञ्चनपुर–१ मा ६०.०४ प्रतिशत, कञ्चनपुर–२ मा ५९.२१ प्रतिशत र कञ्चनपुर–३ मा ५६.६० प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । कञ्चनपुर–१ मा १ लाख १ हजार ७२४, कञ्चनपुर–२ मा १ लाख ९ हजार ५८४ र कञ्चनपुर–३ मा १ लाख ३ हजार ८७ मतदाता रहेका थिए ।

जिल्लाभर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । अहिले विभिन्न मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा ल्याउने काम भइरहेको छ भने मतगणना आजै रातिदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।

कञ्चनपुर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

शुक्लाफाँटा पीडितसँग भोटबैंक छ, लालपुर्जा छैन

शुक्लाफाँटा पीडितसँग भोटबैंक छ, लालपुर्जा छैन
कञ्चनपुरको राधानदीमा जलस्तर मापन गर्ने ‘आरएलएस’ जडान

कञ्चनपुरको राधानदीमा जलस्तर मापन गर्ने ‘आरएलएस’ जडान
चिसो बढेपछि कञ्चनपुरका ३ पालिकाका विद्यालय बन्द

चिसो बढेपछि कञ्चनपुरका ३ पालिकाका विद्यालय बन्द
एमाले कञ्चनपुरमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छान्न चुनाव, जिल्ला अध्यक्ष नै पराजित

एमाले कञ्चनपुरमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छान्न चुनाव, जिल्ला अध्यक्ष नै पराजित
उद्धारमा ढिलाइ हुँदा नदीमै मर्‍यो डमरू

उद्धारमा ढिलाइ हुँदा नदीमै मर्‍यो डमरू
कञ्चनपुरको मोहना–दैजी सडक निर्माणको ठेक्का तोडियो

कञ्चनपुरको मोहना–दैजी सडक निर्माणको ठेक्का तोडियो

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित