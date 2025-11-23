News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- कञ्चनपुरमा ५८.६३ प्रतिशत मतदान भएको छ र १ लाख ८४ हजार ३२४ मत खसेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ।
२१, फागुन, महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरमा ५८.६३ प्रतिशत मतदान भएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लामा रहेका कुल ३ लाख १४ हजार ३८५ मतदातामध्ये १ लाख ८४ हजार ३२४ मत खसेको हो ।
क्षेत्रगत विवरणअनुसार कञ्चनपुर–१ मा ६०.०४ प्रतिशत, कञ्चनपुर–२ मा ५९.२१ प्रतिशत र कञ्चनपुर–३ मा ५६.६० प्रतिशत मतदान भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । कञ्चनपुर–१ मा १ लाख १ हजार ७२४, कञ्चनपुर–२ मा १ लाख ९ हजार ५८४ र कञ्चनपुर–३ मा १ लाख ३ हजार ८७ मतदाता रहेका थिए ।
जिल्लाभर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । अहिले विभिन्न मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा ल्याउने काम भइरहेको छ भने मतगणना आजै रातिदेखि सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
