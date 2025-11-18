एमाले कञ्चनपुरमा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार छान्न चुनाव, जिल्ला अध्यक्ष नै पराजित

२० पुस, काठमाडौं । नेकपा एमालेले कञ्चनपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार चयनका लागि भएको निर्वाचनमा जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मी बुढा पराजित भएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाका लागि महिलातर्फ उम्मेदवारी दिएकी बुढालाई प्रदेश कमिटी सदस्य पार्वती जोशीले तीन मतले पराजित गरेकी हुन् । सार्वजनिक मतपरिणाम अनुसार विजयी भएकी जोशीले ४४ मत प्राप्त गर्दा बुढाले ४१ मत मात्रै पाएकी छन् ।
यस्तै, पुरुषतर्फ अशोककुमार चन्द र नरबहादुर धामी विजयी भएका छन् । चन्दले ६१ र धामीले ५७ मत पाएका छन् । अर्का उम्मेदवार बचन बहादुर सिंहले भने ५० मत पाएका छन् ।
आकांक्षीहरूबीच सहमतिको प्रयास विफल भएपछि कञ्चनपुर–२ को क्षेत्रीय समन्वय कमिटीले मतदान प्रक्रियामार्फत आकांक्षीको टुंगो लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
मतदानमा क्षेत्रीय समन्वय कमिटीमा आबद्ध ९८ जना सदस्यले मत हालेका थिए ।
