२१ फागुन, नुवाकोट । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत आज नुवाकोटमा उत्साहजनक रूपमा मतदान सकिएको छ । ४ बजेसम्ममा ५० प्रतिशत मत खसिसकेको भएपनि हालसम्म पूर्ण विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
जिल्ला निर्वाचन अधिकारी होमबहादुर थापामगरका अनुसार दुवै क्षेत्रमा मतदान केन्द्रहरूबाट मतपेटिका मध्यरातसम्ममा आइसक्नेछन् । मतपेटिका आइपुगे लगत्तै सर्वदलीय बैठक बसाएर मतगणनाको प्रक्रिया सुरु गरिने उनले बताए ।
