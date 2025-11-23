+
नुवाकोटमा मतपेटिका मध्यरातसम्म गणनास्थलमा पुर्‍याइने  

मतपेटिका आइपुगे लगत्तै सर्वदलीय बैठक बसाएर मतगणनाको प्रक्रिया सुरु गरिने उनले बताए ।

रामहरि गजुरेल रामहरि गजुरेल
२०८२ फागुन २१ गते २१:१३

२१ फागुन, नुवाकोट । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअन्तर्गत आज नुवाकोटमा उत्साहजनक रूपमा मतदान सकिएको छ । ४ बजेसम्ममा ५० प्रतिशत मत खसिसकेको भएपनि हालसम्म पूर्ण विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन ।

जिल्ला निर्वाचन अधिकारी होमबहादुर थापामगरका अनुसार दुवै क्षेत्रमा मतदान केन्द्रहरूबाट मतपेटिका मध्यरातसम्ममा आइसक्नेछन् । मतपेटिका आइपुगे लगत्तै सर्वदलीय बैठक बसाएर मतगणनाको प्रक्रिया सुरु गरिने उनले बताए ।

लेखक
रामहरि गजुरेल

गजुरेल नुवाकोटमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।

प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया
