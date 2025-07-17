प्रतिनिधिसभा चुनाव : कांग्रेस प्रवक्ता महत नुवाकोट–१ बाट एकल सिफारिस

२५ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतको नाम प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फ नुवाकोट क्षेत्र नम्बर–१ बाट पनि सिफारिस भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले बिहीबार प्रवक्ता महतको नाम एकल सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि उनको नाम काठमाडौं–५ बाट प्रत्यक्षतर्फ सिफारिस भएको थियो ।
नुवाकोट–१ बाट समानुपातिक तर्फ कृष्णबहादुर लामा, महेन्द्र थिङ, कविराज गुरुङ, प्रकाश गौतम, भवानी देवकोटा र अञ्जु आचार्य (महिला) तथा कल्पना नेपाली (दलित महिला) को नाम सिफारिस गरिएको छ ।
क्षेत्रीय कार्यसमितिले राष्ट्रिय सभा उम्मेदवारका लागि खुलाबाट रामकृष्ण थापा, अपांगता तर्फबाट भाग्यश्री लामाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
