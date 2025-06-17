पीआर छाडेर आउनेहरूलाई विना शर्त स्वागत हुनुपर्छ : महत

२८ साउन, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेस सांसद डा.प्रकाशशरण महतले विदेशबाट पीआर छाडेर आउनेहरूलाई विना शर्त स्वागत गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
बुधाबर अर्थ समितिको बैठकमा बोल्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार विदेशबाट पीआरहरू छाडेर नेपाल जो छोडेर आउछु भन्छन्, त्यस्ता योग्य मान्छेहरूलाई विना शर्त स्वागत गर्नुपर्छ । सबै कुरा जोखिममा राखेर आउ भन्दा योग्यमान्छेहरू जोखिम मोलेर आउन नचाहिरेको उनको भनाइ छ ।
‘हामीले धेरै कुरा भावनामा बगेर गरेका छौं । यो पीआर हुनेबित्तिकै नेपालमा जागिर खान तीन महिना अघि नै छाड्नुपर्ने यी सबै बकबास हुन । अस्ति भर्खरै इङ्ल्यान्डमा क्यानडाको प्रधानमन्त्री बने । इन्डियामा रघुरमन गभर्नर थिए । उनीसँग अमेरिकाको पीआर नै थियो’ महतले भने, ‘उनले गभर्नर छाडेपछि फेरि अमेरिका पढाउन गए । पीआर भनेको केही होइन । पीआर भनेको त्यहाँको काम गर्न दिइएको सुविधा हो । त्यो भन्दा अरु केही पनि होइन । त्यहाँको नागरिकता होइन त्यो । त्यहाँको नागरिक बनिने होइन । त्यहाँ कुनै राजनीतिक अधिकार हुँदैन । तर पनि हामीले यसलाई पहाड जस्तै ठान्यौं ।’
उनले सार्वजनिक पद धारण गर्न तीन महीना अघि नै विदेशी पीआर छाडिसक्नुपर्ने व्यवस्था ठिक नभएको बताए ।
