नुवाकोटमा ४० प्रतिशत मत खस्यो, उम्मेद्वारसहित मतदाताहरुको उत्साहपूर्ण सहभागिता

रामहरि गजुरेल
२०८२ फागुन २१ गते १५:३१

२१ फागुन, नुवाकोट । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आज नुवाकोटमा उत्साहजनक रुपमा मतदान जारी छ । दिउँसो दुई बजेसम्मको समयमा करिब ४० प्रतिशत मत खसिसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय नुवाकोटले जानकारी दिएको छ ।

अहिलेसम्म शान्तिपूर्ण वतावरणमा मतदान भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख विपिन रेग्मीले बताए ।

दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको नुवाकोटमा मतदातासँगै उम्मेद्वारहरुले पनि मत दिएका छन् । क्षेत्र नं. १ बाट उम्मेद्वार रहेका नेकपाका हितबहादुर तामाङले पञ्चकन्यास्थित केन्द्रबाट मतदान गरेका छन् भने क्षेत्र नं. २ मा हिरानाथ खतिवडाले विदुर नगरपालिकास्थित चण्डेश्वरी केन्द्रमा मतदान गरेका छन् ।

यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका १ नं. क्षेत्रका डा. प्रकाशशरण महत, २ बाट जगदिश्वर नरसिंह केसी, एमालेका क्षेत्र नं. १ का उम्मेदवार बद्री मैनाली, २ बाट केशवराज पाण्डेले मतदान गरेका छन् ।

रास्वपाका विक्रम तिमल्सिनाले क्षेत्र नं. १ मा र अच्युतम् लामिछानेले २ मा मत दिएका छन् ।

मतदाताहरुको उत्साहपूर्वक सहभागिता देखिएको छ । विगतको तुलनामा आजको निर्वाचन सभ्य र शान्तिपूर्वक भइरहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक रेग्मीका अनुसार अहिलेसम्म कुनैपनि अप्रिय घटना भएको छैन ।

निर्वाचन तयारीका लागि धेरै दिनअघिदेखि नै सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारिएकाले कुनैपनि विवाद वा अवरोध हुन नपाएको र शान्त वातावरणमा मतदान चलिरहेको रेग्मीले जानकारी दिए ।

अघिल्ला निर्वाचनहरुभन्दा यसपटक धेरै मत खस्ने अनुमान गरिएको नुवाकोट जिल्ला निर्वाचन अधिकारी होमबहादुर थापामगरले दाबी गरे ।

नुवाकोटमा कुल २ लाख ४७ हजार ८६८ मतदाता छन् । उनीहरुले जिल्लामा १३२ मतदान स्थलका २९३ मतदान केन्द्रहरुबाट मतदान गर्नेछन् ।

क्षेत्र नं. १ मा एक लाख २३ हजार ९२९ मतदाताले ६८ मतदान स्थलका १४४ केन्द्र र क्षेत्र नं. २ मा एक लाख २३ हजार ९३९ जना मतदाताले ६४ मतदान स्थलका १३९ केन्द्रबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

नुवाकोट
लेखक
रामहरि गजुरेल

गजुरेल नुवाकोटमा क्रियाशील पत्रकार हुन् ।

प्रतिक्रिया
चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

