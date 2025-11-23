+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

दाङको निकुञ्च प्रभावित स्थानीयले किन गरे चुनाव बहिष्कार ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन २१ गते २२:०२

२१ फागुन, दाङ । दाङको बबई गाउँपालिका ७ देउती मावि मलईमा बिहानैदेखि मतदानका लागि मतदान स्थल तयार गरियो । सात बजे मतदान सुरु हुने अपेक्षमा चारैतीर सुरक्षाकर्मी र मतदान अधिकृत मतदान स्थलमा तैनाथ थिए ।

तर देउती मावि मलईमाको मतदान स्थल दिनभर सुनासन बन्यो । मतदाता आउने आशमा निर्वाचन सफल बनाउन पुगेका कर्मचारीहरु बेलुकासम्म कुरेर बसे । तर एक जना पनि मतदाता भोट हाल्न आएनन् । अन्तिमसम्म पनि मतदाता नआएपछि अन्तत: निर्वाचन अधिकृत टोली रित्तो मतपेटिका बोकेर फर्किए । ६८२ मतदाता रहेको यो मतदान केन्द्रमा शून्य मत खस्यो ।

बेलुकी ५ बजेसम्म पनि मतदाता नआएपछि आफूहरु रित्त फर्कनु परेको मतदान अधिकृत टेकबहादुर खड्काले जानकारी दिए । ‘ढिलै भए पनि आउँनुहुन्छ की भनेर हामी कुरेर बस्यौं’ उनले भने, ‘तर कोही अन्तिमसमयसम्म पनि नआएपछि निराश हुँदै फर्कियौं ।’

त्यस्तै बबई गाउँपालिका १ स्थित जनता आवि जिला मतदान केन्द्रमा जम्मा १० मत खस्यो । ५३० मतदाता रहेको यो केन्द्र १० भोटमात्र खस्यो ।

देशभर आज मतदाताहरुले उत्साहपूर्वक निर्वाचनमा सहभागी भइरहँदा यो क्षेत्रका स्थानीयलाई फागुन २१ गतेको चुनावले छोएन । यसको कारण हो, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज दाङ मध्यवर्ती क्षेत्रका पीडितहरुले गरेको चुनावी बहिष्कार ।

निकुञ्जको बन्यजन्तुको आतंकबाट पीडित भएका यस क्षेत्रका स्थानीयहरुले यसपाली चुनावी बहिष्कार गरेका हुन् । लामो समयदेखि आन्दोलनरत स्थानीयहरुले विरोध स्वरुप फागुन २१ गतेको चुनावमा भोट नहालेको निकुञ्ज क्षेत्र संघर्ष समितिका अध्यक्ष चन्द्रबहादुरले राङु मगरले बताए । जंगलीबन्य बन्तु खास गरी बाघको आतंक बढेपछि आफूहरुलाई बस्ती स्थान्तरणको माग राख्दै आएको उनले बताए ।

‘निकुञ्जमा वन्यजन्तु वृद्धि भएपछि बालीनाली र घरपालुवा पशुपन्छी खाइदिने समस्या त झेल्दै आएका थियौं’, उनले भने, ‘अहिले त बाघको आतंकले बस्नै नसक्ने स्थिति बन्यो । दुई तीन पटक बाघले आक्रमण गर्दा भागेर ज्यान जोगएको अवस्था छ ।’

उनका अनुसार दाङको दंगीशरण गाउँपालिका १ फुर्केशली, बबई गाउँपालिका १ को बनचरी, क्युनेरी, कप्तानी, जिला, सिमलकुना र बबइ गाउँपालिका ७ मलई गाउँ निकुञ्च प्रभावित क्षेत्र हुन् ।

वन्यजन्तुको आतंक बढेपछि बस्ती स्थान्तरणको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । उनीहरुले चुनाव बहिस्कार गर्ने समेत चेतावनी दिदै आएका थिए ।

तर पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि आफ्ना माग सुनुवाइ नभएपछि चुनाव नै बहिष्कार गर्नुपरेको उनले बताए । निकुञ्च प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरुले एक महिना अघिबाट आन्दोलन गर्दै आएका थिए । यो क्षेत्र दाङ निर्वाचन क्षेत्र न‌ ३ मा पर्छ ।

दाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

दाङका निकुञ्ज प्रभावितले गरे मतदान बहिष्कार

दाङका निकुञ्ज प्रभावितले गरे मतदान बहिष्कार
कस्तो छ दाङ र बाँके आसपास चुनावी हाल, हेर्नुहोस् यी भिडियो र स्टोरीमा

कस्तो छ दाङ र बाँके आसपास चुनावी हाल, हेर्नुहोस् यी भिडियो र स्टोरीमा
प्रधान शत्रु खोज्थे, परस्परका शत्रु भए

प्रधान शत्रु खोज्थे, परस्परका शत्रु भए
दाङमा निर्वाचनको ३ दिन अघिदेखि ड्रोन प्रयोगमा रोक

दाङमा निर्वाचनको ३ दिन अघिदेखि ड्रोन प्रयोगमा रोक
दाङमा एमालेको झण्डा जलाउने रास्वपाका थप २ कार्यकर्ता पक्राउ

दाङमा एमालेको झण्डा जलाउने रास्वपाका थप २ कार्यकर्ता पक्राउ
एमालेको नारा लगाउँदै दाङमा रास्वपा सम्पर्क कार्यालय तोडफोड

एमालेको नारा लगाउँदै दाङमा रास्वपा सम्पर्क कार्यालय तोडफोड

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए

चामबहादुरका एक्ला छोरा दिवस : फर्केर बिहे गर्छु भन्थे, यूएईमै अस्ताए
भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चिन्ता, कति घातक ?

चिन्ता, कति घातक ?

11 Stories
इरानबारे ८ तथ्य

इरानबारे ८ तथ्य

7 Stories
कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित