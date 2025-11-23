+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
स्थलगत :

कस्तो छ दाङ र बाँके आसपास चुनावी हाल, हेर्नुहोस् यी भिडियो र स्टोरीमा

अनलाइनखबरको टिमले फागुन दोस्रो साता पश्चिम तराईका विभिन्न गाउँ-सहर घुम्दै जाँदा यो नवयुवा उभार र उत्पातले सिर्जना गरेका परिणामको सूक्ष्म अवलोकन गर्‍यो ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ फागुन १८ गते २२:२९

१८ फागुन, काठमाडौं । आम चुनावका लागि मतदाताको मुड बुझ्ने क्रममा पछिल्लो साता अनलाइनखबरको टिमले लुम्बिनी प्रदेशका दाङ/बाँकेका विभिन्न ठाउँमा भ्रमण गर्‍यो ।

यो चुनावको पृष्ठभूमिमा छ, जेनजी विद्रोह ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले–कांग्रेसको संयुक्त सरकारविरुद्ध जेनजी नवयुवाले भदौमा विद्रोह घोषणा गरेका थिए ।

२३ भदौको युवा उभार राज्य पक्षले मच्चाएको नरसंहारमा बदलियो । भोलिपल्ट २४ भदौमा त्यसको आक्रामक प्रतिवाद अन्ततः राष्ट्रिय उत्पातमा बदलियो ।

नेपालगन्ज मात्रै होइन, बाँके, बर्दिया, दाङ, सुर्खेतलगायतका सहर त्यो उभार र उत्पात दुवैको साक्षी बस्न पुगे ।

सालिकप्रतिको नागरिक अविश्वास सत्ताप्रति आम आक्रोशको विम्ब हो, जहाँ सरकारी भवनसहित विभिन्न आगजनी, लुटपाट, तोडफोड आदिले प्रश्रय पाउँदा बचाउन कुनै सुरक्षा निकाय कर्तव्य सम्पादनका लागि दृश्यमा आएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

शालिकमा पोखिएको आक्रोश पुग्दैछ मतपेटिकामा

अनलाइनखबरको टिमले फागुन दोस्रो साता पश्चिम तराईका विभिन्न गाउँ-सहर घुम्दै जाँदा यो नवयुवा उभार र उत्पातले सिर्जना गरेका परिणामको सूक्ष्म अवलोकन गर्‍यो ।

पूर्व र अन्यत्रजस्तै आवेग देखिन्छ, पश्चिम तराईमा पनि । यहाँका मतदाता यसपालि लामो समय पर्खने धैर्यमा देखिँदैनन् । जनताको जीवनमा देखिने गरी तुरुन्तै परिवर्तनको तीव्र आकांक्षा यसपालिको चुनावमा मतमार्फत पोखिने धेरैजसो मतदाताको भनाइ छ ।

भ्रमण क्रममा हामीले केही लामा रिपोर्टिङ गरेका छौँ । खासगरी थारु क्लस्टरलक्षित रिपोर्टिङ थारुहरू भोट बैंक होइन, नेता बन्न चाहन्छन् नामक रिपोर्टिङ तिनैमध्ये एक थियो ।

थारुहरूकै सन्दर्भमा दाङका यी महिलाहरूसँग गरेको यो भिडियो कुराकानीले तपाईंलाई कसरी उम्मेदवारले चुुनावी एजेन्डा बनाउनुपर्छ भन्नेबारे झक्झक्याउँछ ।

मुस्लिमहरूको सन्दर्भमा हामीले लेख्यौँ : अरुलाई चाहिएको छ सुशासन र विकास, मुस्लिमलाई शान्ति सुरक्षा । बसन्त बस्नेत र कृष्ण अधिकारीले गरेको यो रिपोर्टिङमा मुस्लिमहरु कसरी अहिले पनि पूरानै एजेन्डा टिपिरहेका छन्, जसलाई देखाएर दलहरू आफ्नो चुनावी फाइदा उठाइरहेछन् भन्ने उल्लेख छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अरूलाई चाहिएको छ सुशासन र विकास, मुस्लिमलाई शान्तिसुरक्षा

बाँकेका मानवअधिकारवादी तथा नागरिक अगुवा प्रकाश उपाध्यायले चुनावी आकलन गरेका छन् ।

अनि अनलाइनखबर टीमले नेपालगन्जका पत्रकार झलक गैरेसहित एउटा छलफल पनि आयोजना गर्‍यो ।

यसै क्रममा कोहलपुर लगायत ठाउँमा गरेका कुराकानी यहाँ स्मरणयोग्य छन् । पहिलेका स्थापित दलहरुको ठाउँमा रास्वपा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अनि उज्यालो नेपाल जस्ता दलहरुको समेत परिचर्चा छ । यी भिडियो तथा टेक्स्ट पढ्दा स्पष्ट हुन्छ ।

माओवादीको आधार क्षेत्र मानिने मध्यपश्चिममा कसरी त्यो वर्चस्व गुम्दो क्रममा छ, भन्नेबारे आभास बुढाथोकीसँग मिलेर गरेको रिपोर्टिङले धेरै बताउँछ । युद्धक्षेत्रका माओवादी अहिले साँचो अर्थमा राजनीतिक औचित्य र अस्तित्वको संघर्षमा छन् ।

त्यस्तै संघर्ष चलिरहेको छ मधेसवादी शक्तिहरूको । विगतमा संघीयताको एजेन्डा उठाउने उनीहरू अहिले कसरी आफ्नै राजनीतिक सुरक्षा खोजिरहेका छन् भन्ने रिपोर्टिङ यसमा पढ्न सकिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

पश्चिम तराईमा मधेशवादी दल अस्तित्वको संघर्षमा

बाँके र दाङमा हामीले चुनावी आकलन पनि गरेका छौँ । ५० वर्ष पुरानो अखबार दैनिक नयाँ युगबोधकी सम्पादक लक्ष्मी आचार्यसँगको छलफल यहाँ सुन्न सकिन्छ ।

साथै जेनजी युवाहरुको ध्यान पनि हामीले खिचेका छौं, चुनावतर्फ । विभिन्न दल र समूहमा रहेका जेनजी अनि केही स्वतन्त्र युवाहरूको विश्लेषण सहित एउटा भिडियो बहस भएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

प्रश्न झेल्ने शंकर, विपिन र किरणकिशोरका आ–आफ्नै तरिका

साथै दाङ २ का तीन उम्मेदवारको विचार जान्न यी अन्तर्वार्ता पछ्याउन सक्नुहुन्छ ।

एमाले उम्मेदवार शंकर पोखरेलसँग

रास्वपा उम्मेदवार विपिन आचार्यसँग

कांग्रेस उम्मेदवार किरणकिशोर घिमिरेसँग

बाँकेकी प्रलोपा उम्मेदवार कृष्णा केसी ‘नमुना’, अनि रास्वपा उम्मेदवार खगेन्द्र सुनारका विचार पनि यहाँ समावेश छन् ।

अरु पनि थुप्रै सामग्री हेर्न पढ्न अनलाइनखबरमा जानुहोस् । साथै हाम्रो इलेक्सन साइटमा तपाईंले उम्मेदवार प्रोफाइल, हटसिट लगायत सामग्री पाउनुहुनेछ  ।

आम चुनाव जेनजी विद्रोह दाङ बाँके
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?

भरतताल निर्माणमा मुछिएका बागमतीका मेयर थापाविरुद्धको चौथो भ्रष्टाचार मुद्दा के हो ?
स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता

स्थिर छैनन् काठमाडौं उपत्यकाका मतदाता
‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’

‘ओलीसँग भेट भएको छ, कांग्रेस–एमालेसँग सहकार्य असम्भव छैन’
होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन

होलीवाइनले जुराएको चुनावी गठबन्धन
युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा

युद्धमा खुट्टा गुमाएकी गोमा आमाको मिर्गौला पाएर बाँच्न संघर्षरत श्रीमानसँग अस्पतालमा
चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर

चुनावमा २३ भदौको हत्या विरोधी एकातिर, २४ भदौको वितण्डा विरोधी अर्कातिर
मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

कति समय दिने बच्चालाई ?

कति समय दिने बच्चालाई ?

9 Stories
होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

होली विशेष : किन र कसरी खेल्ने ?

19 Stories
७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

७ बानी, जुन आँखाका लागि हानिकारक हुनसक्छ

7 Stories
दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

दिनमा नीलो देखिने आकाश सूर्यास्तमा किन रातो हुन्छ ?

10 Stories
के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

के हरेक उमेरका व्यक्तिले दूध पिउनु आवश्यक छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित