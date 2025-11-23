काठमाडौं-२ मा आजै रातिदेखि मतगणना हुने

२१ फागुन, काठमाडौं । काठमाडौं-२ मा पनि आजै रातिदेखि मतगणना सुरु हुने भएको छ । हाल मतपेटिका संकलनको काम जारी रहे पनि संकलन सकिएपछि आजै रातिदेखि मतगणना सुरु हुने भएको हो ।
निर्वाचन अधिकृत शान्ति न्यौपानेका अनुसार मतपेटिका संकलन सक्नासाथ सर्वदलीय बैठक बसेर आज रातिदेखि गणना थाल्ने तयारी छ ।
‘हाम्रो अलि टाढा-टाढा ठाउँबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले ढिलो भएको हो,’ न्यौपानेले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘अब सबै सकिएपछि सर्वदलीय बैठक बसेर आजै रातिदेखि मतगणना गर्ने भएको हो ।’
उनका अनुसार मतगणना थलीसिटी नगरपालिकाको भवनमा हुनेछ ।
