+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

काठमाडौं-२ मा रास्वपाले बनायो राप्रपाका प्रदेश सांसद केसीलाई उम्मेदवार

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते २३:२३

५ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर २ मा सुनील केसीलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

यो क्षेत्रबाट अघिल्लो निर्वाचनमा रास्वपा नेता सोबिता गौतम निर्वाचित भएकी थिइन् । गौतमलाई भने पार्टीले चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उठाउने भएको छ ।

यसैबीच काठमाडौं–२ मा केसीलाई टिकट दिइएको रास्वपाका एक नेताले जानकारी दिए ।

केसी यही निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभा (क) बाट अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित भएका थिए । उनी त्यतिबेला राप्रपाबाट निर्वाचन लडेका थिए ।

यसपटक उनी राप्रपा छाडेर रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्न लागेका हुन् ।

काठमाडौं २
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिरहा–२ मा कांग्रेसले दियो रामचन्द्र यादवलाई टिकट

सिरहा–२ मा कांग्रेसले दियो रामचन्द्र यादवलाई टिकट
कांग्रेसले दीपबहादुर शाहीलाई दियो जुम्लाको टिकट

कांग्रेसले दीपबहादुर शाहीलाई दियो जुम्लाको टिकट
दाङ–१ मा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री चौधरी बने उम्मेदवार

दाङ–१ मा कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री चौधरी बने उम्मेदवार
छोरालाई टिकट नदिएपछि शिवपुजनले छोडे नेकपा

छोरालाई टिकट नदिएपछि शिवपुजनले छोडे नेकपा
टिकट नपाएकी नविना भन्छिन्- पार्टीलाई एक बनाउने बेला हो

टिकट नपाएकी नविना भन्छिन्- पार्टीलाई एक बनाउने बेला हो
झापा-५ : ओली र बालेनसँग राप्रपाका लक्ष्मीप्रसाद भिड्ने

झापा-५ : ओली र बालेनसँग राप्रपाका लक्ष्मीप्रसाद भिड्ने

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन

मधेशीलाई आशा जगाउँदै भोट माग्न थाले बालेन
निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?

निर्वाचन सुरक्षा रणनीति : कुन प्रदेशमा कस्तो थ्रेट ?
कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि

कम्युनिस्टहरू विदेशी देखाउँथे, अब त कांग्रेस पनि
ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म

ठिहिर्‍याउने जाडोमा डढेलोको अलार्म
कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

जाइफलका ८ फाइदा, कसरी प्रयोग गर्ने ?

12 Stories
चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

चकित पार्ने यी ५ प्राणीको रोचक तथ्य

10 Stories
कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

कुन हिटर कस्तो ? कति पर्छ मूल्य ?

17 Stories
यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

यी हुन् विछट्टै फरक स्वादका पाँच नेपाली परिकार

5 Stories
जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित