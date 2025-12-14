सिरहा–२ मा कांग्रेसले दियो रामचन्द्र यादवलाई टिकट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसले सिरहा–२ क्षेत्रका लागि रामचन्द्र यादवलाई २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।
- कांग्रेसको संसदीय बोर्डले सोमबार बसेको बैठकमा यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।
- रामचन्द्र यादव संविधानसभा सदस्य र दुईपटक नेपाली कांग्रेस सिरहाको सभापति भइसकेका छन्।
५ माघ, सिरहा । नेपाली कांग्रेसले सिरहा–२ का लागि रामचन्द्र यादवलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
कांग्रेसको सोमबार बसेको संसदीय बोर्ड बैठकले यादवलाई २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यादव संविधानसभा सदस्यसमेत हुन् । उनी दुईपटक नेपाली कांग्रेस सिरहाको सभापति भइसकेका छन् ।
