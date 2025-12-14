सिरहा–१ मा कांग्रेसले दियो रामसुन्दर चौधरीलाई टिकट

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसले सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का लागि रामसुन्दर चौधरीलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको टिकट दिएको छ।
- कांग्रेस संसदीय बोर्डले २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो।
- चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य र स्थानीय विकासमा योगदान पुर्याउँदै सामाजिक सेवामा सक्रियता देखाएका छन्।
५ माघ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सिरहा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का लागि रामसुन्दर चौधरीलाई टिकट दिएको छ ।
२१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका उम्मेदवार चयन गर्न सोमबार बसेको कांग्रेस संसदीय बोर्डको बैठकले रामसुन्दर चौधरीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि सामाजिक सेवामा सक्रिय समाजसेवीका रूपमा परिचित चौधरीले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय विकासका क्षेत्रमा योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । उनले समुदायस्तरमा विभिन्न जनसेवामूलक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
