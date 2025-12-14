+
भोजपुरमा कांग्रेसका थापा बने उम्मेदवार

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ माघ ५ गते २०:०९

५ माघ, काठमाडौं । भोजपुरमा नेपाली कांग्रेसबाट बालकृष्ण थापाले टिकट पाएका छन् ।

पूर्व जिल्ला पार्टी सभापति समेत रहेका थापाले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि टिकट पाएका हुन् ।

यसअघि कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा यो क्षेत्रबाट तत्कालीन माओवादीका सुदन किराँती विजयी भएका थिए ।

०७४ को चुनावमा भने भोजपुरमा नेपाली कांग्रेसबाट  उमेशजंग रायमाझी उम्मेदवार बनेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस भोजपुर
