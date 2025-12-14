कांग्रेस लुम्बिनीका पूर्वमहामन्त्रीले छाडे पार्टी, नवलपरासी–१ मा रास्वपाबाट उम्मेदवार

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- खनालले २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन जितेका थिए र बर्दघाट नगरपालिका निवासी हुन्।
- खनालले नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन्।
५ माघ,बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश पूर्वमहामन्त्री विक्रम खनाल रास्वपा प्रवेश गरेका छन् । उनले कांग्रेसबाट २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य निर्वाचन जितेका थिए ।
बर्दघाट नगरपालिका निवासी खनाल जिल्लामा लोकप्रिय नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा क्षेत्र नं १ मा बिनोद चौधरीले टिकट पाएपछि खनाल असन्तुष्ट थिए । उनीमाथि चौधरीलाई हराउन खोजेको आरोप लागेको थियो ।
खनालले सयौं कार्यकर्तासहित रास्वपा प्रवेश गरेको बताए । उनी नवलपरासी पश्चिम क्षेत्र नम्बर १ मा रास्वपाबाट उम्मेदवार बन्ने भएका छन् ।
